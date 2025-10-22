Nevjerojatan rezultat u slovenskom kupu: Drugoligaš pregazio suparnika s čak 18 pogodaka!

Kup natjecanja često donose neobične, pa i komične nogometne priče, no ono što se dogodilo u Sloveniji teško je opisati riječima. U šesnaestini finala slovenskog Kupa gledatelji su svjedočili rezultatu koji se rijetko viđa i u videoigrama NK Bistrica je svladala NK Stojnce s nevjerojatnih 18:0.

Iako su obje momčadi iz nižih razreda slovenskog nogometa, razlika u kvaliteti bila je očita od samog početka. Bistrica je već nakon pet minuta imala vodstvo od 2:0, a do poluvremena su domaći igrači zabili čak deset pogodaka. U nastavku su nastavili nemilosrdno – do 65. minute rezultat je bio 17:0, a u posljednjih 25 minuta samo su “spustili tempo” i postigli još jedan gol za konačnih 18:0.

Ova pobjeda već sada ulazi u povijest slovenskog nogometa kao jedna od najuvjerljivijih ikada, a lako bi mogla pronaći mjesto i među najvećim pobjedama u službenim kup utakmicama u Europi.

Za usporedbu, NK Bistrica nastupa u drugoj slovenskoj ligi, dok je NK Stojnci član četvrtog ranga natjecanja. Upravo ta razlika u tempu, fizičkoj pripremljenosti i iskustvu došla je do izražaja na travnjaku, gdje su gosti jednostavno nestali.

Iako rezultati u ranijim fazama kup natjecanja nerijetko završe uvjerljivim pobjedama favorita, 18 pogodaka razlike u modernom nogometu prava su rijetkost. Ukoliko bi ste htjeli pogledati golijadu možete OVDJE

