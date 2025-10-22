iskreno o Rujevici /

Victor Sanchez otkrio stanje terena uoči Sparte: 'Nije idealno, ali igramo svoj nogomet'

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Bek Ante Oreč istaknuo je da je momčad puna samopouzdanja

22.10.2025.
14:49
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18:45 na Rujevici dočekuju Spartu Prag u 2. kolu Konferencijske lige. Nakon poraza od armenskog Noaha u 1. kolu, Riječani traže iskupljenje pred domaćom publikom.

Trener Victor Sanchez poručio je kako momčad čeka “veliki izazov, ali i veliku priliku”.

„Motivirani smo i spremni. Teren je mekan, ali dobar za igru koju želimo igrati. Želimo dominirati i iskoristiti energiju s tribina“, rekao je Španjolac, dodajući da će odluku o nekim igračima donijeti neposredno prije utakmice.

Spartu opisuje kao “taktički vrlo organiziranu i fizički moćnu momčad”, dok će Rijeka, kaže, ključ pobjede tražiti u posjedu lopte i preciznoj završnici.

Bek Ante Oreč istaknuo je da je momčad puna samopouzdanja: “Pred nama je velika europska utakmica, san svakog igrača. Atmosfera u svlačionici je sjajna i jedva čekamo istrčati na teren.”

Rijeka će protiv Sparte pokušati potvrditi uzlaznu formu i ostati u igri za prolazak skupine.

