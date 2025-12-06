FREEMAIL
MAGNET

Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije

Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije
Foto: Magnet

Lagano karamelizirane jabuke, mekano tijesto s nježnom putrastom aromom i baršunasta krema od vanilije stvaraju savršenu ravnotežu između jednostavnosti i raskoši

6.12.2025.
15:04
Magazin.hr
Magnet
Ako postoji desert koji utjelovljuje francuski šarm i profinjenost, to je zasigurno francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije. Lagano karamelizirane jabuke, mekano tijesto s nježnom putrastom aromom i baršunasta krema od vanilije stvaraju savršenu ravnotežu između jednostavnosti i raskoši. Ovaj kolač savršen je za svaku priliku – od popodnevne kave do svečanog deserta koji će oduševiti goste. Uz malo truda, u tvojoj će se kuhinji širiti mirisi poput onih iz francuske slastičarnice.

Recept za francuski kolač od jabuka sa kremom od vanilije 

Sastojci: 

  • Brašno glatko 120 g 
  • Prašak za pecivo 1 žličica 
  • Prstohvat soli 
  • Jaja 2 kom 
  • Šećer 150 g 
  • Maslac 120 g 
  • Rum 50 ml 
  • Jabuke 2 kom 
  • Vrhnje za šlag 200 g 
  • Štapić vanilije 
  • Šećer 50 g 
  • 3 žumanjka 

Priprema: 

  1. Brašno, prašak za pecivo i sol pomiješamo u jednoj zdjeli. U drugoj zdjeli umutimo jaja, šećer, rum i rastopljeni maslac. Spojimo sve skupa i dobro promiješamo.
  2. Jabuke ogulimo i narežemo na jednake komade, a zatim dodamo u smjesu i sve skupa pomiješamo. Stavimo u kalup i pečemo 35-40 minuta na 175 stupnjeva. 
  3. U vrhnje za šlag stavimo mahunu vanilije, šećer i zagrijemo na nekih 80 stupnjeva, a zatim prekrijemo folijom i pustimo da nam se vrhnje infuzira nekih pola sata. 
  4. Nakon pola sata ponovno zagrijemo vrhnje i lagano dodajemo u žumanjke uz konstantno miješanje. Zatim smjesu vratimo u lonac i na laganoj vatri kuhamo uz miješanje da nam se umak ne zalijepi. Kad dođemo do željene gustoće, umak procijedimo i stavimo na hlađenje. 
  5. Hladan umak serviramo uz toplu krišku kolača od jabuke. 

JabukeKolačReceptMagnetDesert
