Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije

Ako postoji desert koji utjelovljuje francuski šarm i profinjenost, to je zasigurno francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije. Lagano karamelizirane jabuke, mekano tijesto s nježnom putrastom aromom i baršunasta krema od vanilije stvaraju savršenu ravnotežu između jednostavnosti i raskoši. Ovaj kolač savršen je za svaku priliku – od popodnevne kave do svečanog deserta koji će oduševiti goste. Uz malo truda, u tvojoj će se kuhinji širiti mirisi poput onih iz francuske slastičarnice.

Recept za francuski kolač od jabuka sa kremom od vanilije

Sastojci:

Brašno glatko 120 g

Prašak za pecivo 1 žličica

Prstohvat soli

Jaja 2 kom

Šećer 150 g

Maslac 120 g

Rum 50 ml

Jabuke 2 kom

Vrhnje za šlag 200 g

Štapić vanilije

Šećer 50 g

3 žumanjka

Priprema:

Brašno, prašak za pecivo i sol pomiješamo u jednoj zdjeli. U drugoj zdjeli umutimo jaja, šećer, rum i rastopljeni maslac. Spojimo sve skupa i dobro promiješamo. Jabuke ogulimo i narežemo na jednake komade, a zatim dodamo u smjesu i sve skupa pomiješamo. Stavimo u kalup i pečemo 35-40 minuta na 175 stupnjeva. U vrhnje za šlag stavimo mahunu vanilije, šećer i zagrijemo na nekih 80 stupnjeva, a zatim prekrijemo folijom i pustimo da nam se vrhnje infuzira nekih pola sata. Nakon pola sata ponovno zagrijemo vrhnje i lagano dodajemo u žumanjke uz konstantno miješanje. Zatim smjesu vratimo u lonac i na laganoj vatri kuhamo uz miješanje da nam se umak ne zalijepi. Kad dođemo do željene gustoće, umak procijedimo i stavimo na hlađenje. Hladan umak serviramo uz toplu krišku kolača od jabuke.

