Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije
Lagano karamelizirane jabuke, mekano tijesto s nježnom putrastom aromom i baršunasta krema od vanilije stvaraju savršenu ravnotežu između jednostavnosti i raskoši
Ako postoji desert koji utjelovljuje francuski šarm i profinjenost, to je zasigurno francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije. Lagano karamelizirane jabuke, mekano tijesto s nježnom putrastom aromom i baršunasta krema od vanilije stvaraju savršenu ravnotežu između jednostavnosti i raskoši. Ovaj kolač savršen je za svaku priliku – od popodnevne kave do svečanog deserta koji će oduševiti goste. Uz malo truda, u tvojoj će se kuhinji širiti mirisi poput onih iz francuske slastičarnice.
Sastojci:
- Brašno glatko 120 g
- Prašak za pecivo 1 žličica
- Prstohvat soli
- Jaja 2 kom
- Šećer 150 g
- Maslac 120 g
- Rum 50 ml
- Jabuke 2 kom
- Vrhnje za šlag 200 g
- Štapić vanilije
- Šećer 50 g
- 3 žumanjka
Priprema:
- Brašno, prašak za pecivo i sol pomiješamo u jednoj zdjeli. U drugoj zdjeli umutimo jaja, šećer, rum i rastopljeni maslac. Spojimo sve skupa i dobro promiješamo.
- Jabuke ogulimo i narežemo na jednake komade, a zatim dodamo u smjesu i sve skupa pomiješamo. Stavimo u kalup i pečemo 35-40 minuta na 175 stupnjeva.
- U vrhnje za šlag stavimo mahunu vanilije, šećer i zagrijemo na nekih 80 stupnjeva, a zatim prekrijemo folijom i pustimo da nam se vrhnje infuzira nekih pola sata.
- Nakon pola sata ponovno zagrijemo vrhnje i lagano dodajemo u žumanjke uz konstantno miješanje. Zatim smjesu vratimo u lonac i na laganoj vatri kuhamo uz miješanje da nam se umak ne zalijepi. Kad dođemo do željene gustoće, umak procijedimo i stavimo na hlađenje.
- Hladan umak serviramo uz toplu krišku kolača od jabuke.
