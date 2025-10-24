Nestvarni prizori na Krku: Tuča zabijelila ceste, u Zagrebu padao led veličine lješnjaka

Nakon obline kiše i snažnog vjetra koji je čupao stabla i ostavio dio građana bez struje na kontinentu, tuča je u petak poharala otok Krk, ali i Zagreb.

Na snimkama s društvenih mreža vidi se kako silovito pada na otoku dok se na tlu stvara bijeli pokrivač.

"Upravo na Krku, trebalo dugo čekati na nove pljuskove", stoji u objavi Neverina, koji je podijelio snimku s Bajčića na Krku.

Vozač su zabilježili nesvakidašnji prizor na cesti koja se zabijelila i u potpunosti je prekrivena ledom.

Nevrijeme i tuča u Zagrebu

Tuča je padala i u Zagrebu, a čitatelji su nam poslali snimku leda veličine lješnjaka na Jankomiru, te prizore tuče u Vrapču.

"Susjeda mi veli da je bilo i na Malešnici upravo, da joj kćer javlja da se tuča može lopatom skupljat", javlja čitateljica Net.hr-a.

Foto: Danas.hr/Čitateljica

Foto: Danas.hr

Djelomice, na moru povremeno i pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje malo kiše, ponajviše u središnjim predjelima, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni u postupnom slabljenju.

Najviša temperatura između 14 i 17, na obali i otocima od 17 do 21 Celzijevog stupnja.

