Rukometaši Zagreba protiv Pick Szegeda izgubili i šestu utakmicu u Ligi prvaka

U susretu šestog kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u Areni izgubio od Pick Szegeda 23-28 (10-10) upisavši i šesti poraz u skupini.

Zagreb je tek u prvom poluvremenu bio ravnopravan, no Mađari su u nastavku ubacili u brzinu više i dobili drugi dio s pet razlike, premda su u pojedinim trenucima imali i sedam golova prednosti.

Domaćinu nije pomoglo niti isključenje ponajboljeg gostujućeg igrača Bencea Banhidija koji je u 15. minuti dobio crveni karton nakon što po licu udario Filipa Glavaša.

Nakon izjednačenog otvaranja susreta, gosti su prvi stigli do dva gola prednosti (4-2). Zagreb je uzvratio serijom 4-0 i nakon 15 minuta igre hrvatski prvak je imao 6-4. U završnici prvog dijela gosti su izjednačili i do kraja poluvremena igralo se gol za gol, pa je prvi dio završio 10-10. Sjajan je bio Haris Suljević sa sedam obrana, dok je pet od deset golova u prvom dijelu zabio Filip Glavaš pri čemu tri s linije od 7m.

Nažalost, Zagreb je loše otvorio drugi dio. Imao je velikih problema s realizacijom i gosti su u 39. minuti poveli sa +4 (17-13). Crnogorski vratar je s nekoliko vezanih obrana vratio Zagreb u život, međutim mađarski sastav je uzvratio serijom 5-1 pobjegavši na šest razlike i u posljednjih deset minuta ušao je s vodstvom 23-17.

Andrija Nikolić je minutom odmora pokušao primiriti svoje igrače, no Pick Szeged se u ovom trenutku pokazao previsokom preprekom. U 52. minuti je bilo +7 (25-18), a do kraja susreta Zagreb je uspio tek smanjiti na pet golova minusa.

Pobjednički sastav su do treće pobjede predvodili hrvatski rukometaš Marin Jelinić i Španjolac Imanol Garciandia sa po pet golova, dok su naš Mario Šoštarić, Lazar Kukić, te Jim Gottfridsson dodali po četiri gola. U nastavku je proradio i Roland Mikler sa šest obrana.

Kod Zagreba najefikasniji je bio Glavaš sa šest golova, dok je Adin Faljić dodao četiri gola. Suljević je susret zaključio sa 10 obrana.

Preostala tri susreta na rasporedu su u četvrtak, a sastaju se Wisla Plock - Barcelona, PSG - GOG Gudme, te Magdeburg - Eurofarm Pelister.

