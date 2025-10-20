Trener Zagreba brutalno iskren: 'Osramotili smo grad, neki igrači ne donose prevagu'

RK Zagreb se još nije oporavio od teškog, rekli bi neki sramotnog, poraza od danskog GOG-a, a u srijedu im već slijedi nova utakmica u rukometnoj Ligi prvaka.

Zagrebaši će dočekati mađarski Pick Szeged koji u Arenu dolazi kao veliki favorit. "Rekao bih da smo osramotili, klub, dres, grad, to nije razina koja se od nas očekuje", počeo je na pres konferenciji Zagrebov trener Andrija Nikolić osvrnuvši se na poraz od prošloga tjedna.

"Razgovarali smo, neke stvari moramo promijeniti, sabrati se i dati sve od sebe da se u najboljem mogućem svjetlu prezentiramo u srijedu na utakmici sa Szegedom koji je odlična momčad, a trenutno ima problem s ozljedom Smarasona, što se osjeti na igri unatoč mnoštvu odličnih internacionalaca", rekao je Nikolić.

Koji su Zagrebovi problemi?

"Teško je to pitanje za mene, treba pitati igrače. Ja kao trener želim imati sve igrače na dispoziciji. Nekolicina njih ne donosi prevagu, poput Walczaka, Topića, Przytule, trebamo obaviti ozbiljne razgovore i vidjeti što dalje. Klarica kao naš najbolji igrač oscilira, uganuo je gležanj, ali bit će dobro. Beljavski također oscilira, ne daje što može i što se očekuje. Karačić je imao ozljedu ramena, a onda ozlijedio kvadriceps. Vjerujem da će brzo, ali teško do srijede", otvorio je dušu Nikolić pa završio u optimističnom tonu.

"Pobjeđivali smo mi i bolje momčadi u Areni, ali da se vratim još na GOG Gudme - veći je problem što smo imali osam promašenih izrađenih šuteva i dvije tehničke pogreške do 11. minute i tu smo se mentalno ugasili. Možemo ponuditi svašta, ali da damo sve od sebe i resetiramo se. Golmani ostaju tandem, ali i oni ovise o suigračima ispred", zaključio je Zagrebov trener.

