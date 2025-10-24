Luka Cindrić nije mogao vjerovati svojim očima: Strašna ozljeda njemačke rukometne zvijezde

Rukometaši Veszprema ugostili su Füchse Berlin u šestom kolu Lige prvaka, a gosti su potvrdili status blagog favorita te slavili rezultatom 32:31. Momčad iz Berlina većim je dijelom susreta držala kontrolu, no utakmicu je obilježio težak trenutak u prvom dijelu.

Kod rezultata 7:7, Fabian Wiede doživio je tešku ozljedu koljena nakon što je nezgodno doskočio. Tridesetjednogodišnji njemački reprezentativac i jedan od ključnih igrača Füchse Berlina odmah je zatražio pomoć, a njegova reakcija jasno je pokazala ozbiljnost situacije koju možete pogledati ovdje.

Sve se dogodilo ispred Luke Cindrića

Ozljeda bi ga mogla udaljiti od terena na dulje vrijeme, a gotovo je sigurno da neće nastupiti na nadolazećem Europskom prvenstvu 2026. godine.

Sve se dogodilo neposredno ispred Luke Cindrića, koji je među prvima shvatio da je riječ o vrlo ozbiljnoj ozljedi. Wiede je nakon ukazane pomoći iznesen s terena na nosilima, uz zabrinute poglede suigrača i publike.

