Luka Cindrić nije mogao vjerovati svojim očima: Strašna ozljeda njemačke rukometne zvijezde

Luka Cindrić nije mogao vjerovati svojim očima: Strašna ozljeda njemačke rukometne zvijezde
Foto: Franziska Gora/jan Huebner/imago Sportfotodienst/profimedia

Wiede je nakon ukazane pomoći iznesen s terena na nosilima

24.10.2025.
10:49
Rukometaši Veszprema ugostili su Füchse Berlin u šestom kolu Lige prvaka, a gosti su potvrdili status blagog favorita te slavili rezultatom 32:31. Momčad iz Berlina većim je dijelom susreta držala kontrolu, no utakmicu je obilježio težak trenutak u prvom dijelu.

Kod rezultata 7:7, Fabian Wiede doživio je tešku ozljedu koljena nakon što je nezgodno doskočio. Tridesetjednogodišnji njemački reprezentativac i jedan od ključnih igrača Füchse Berlina odmah je zatražio pomoć, a njegova reakcija jasno je pokazala ozbiljnost situacije koju možete pogledati ovdje.

Sve se dogodilo ispred Luke Cindrića

Ozljeda bi ga mogla udaljiti od terena na dulje vrijeme, a gotovo je sigurno da neće nastupiti na nadolazećem Europskom prvenstvu 2026. godine.

Sve se dogodilo neposredno ispred Luke Cindrića, koji je među prvima shvatio da je riječ o vrlo ozbiljnoj ozljedi. Wiede je nakon ukazane pomoći iznesen s terena na nosilima, uz zabrinute poglede suigrača i publike.

Luka CindrićVeszpremFuchse BerlinOzljeda
