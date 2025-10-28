IZNAD SVIH /

Ozljede poharale rukometaše: Dagur ostao bez tri ključna igrača! Evo koga je naknadno pozvao
Foto: Marko Prpic/pixsell

Utakmice protiv Švicarske poslužit će kao priprema za nastup na Euru koje će se održati od 15. siječnja do 1. veljače

28.10.2025.
15:01
Hina
Marko Prpic/pixsell
Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson u prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, koje će se igrati u četvrtak u Bernu te u subotu u Kriensu zbog ozljeda neće moći računati na Zvonimira Srnu koji ima poteškoća sa stražnojm ložom, Luku Cindrića kojega muči aduktor, Tina Lučina zbog ozljede pubične kosti, te Davida Mandića koji ima problema s ramenom.

Stoga je izbornik uz dva naknadna poziva koji su tijekom vikenda upućeni Filipu Vistoropu i Davoru Gavriću, pozvao i Lovru Mihića. Tako sada na okupu ima sljedećih 18 igrača:

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

Vratari: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Matija Špikić 

Lijeva krila: Marin Jelinić, Lovro Mihić 

Desna krila: Mario Šoštarić, Filip Glavaš 

Kružni napadači: Marin Šipić, Veron Načinović, Josip Šimić, Leon Šušnja 

Lijevi vanjski: Leon Ljevar, Marko Mamić

Srednji vanjski: Filip Vistorop, Davor Gavrić 

Desni vanjski: Ivan Martinović, Mateo Maraš, Luka Lovre Klarica  

Utakmice protiv Švicarske poslužit će kao priprema za nastup na Europskom prvenstvu koje će se održati od 15. siječnja do 1. veljače u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Tekstualni prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati. 

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur Sigurdsson
