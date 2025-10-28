Ozljede poharale rukometaše: Dagur ostao bez tri ključna igrača! Evo koga je naknadno pozvao
Utakmice protiv Švicarske poslužit će kao priprema za nastup na Euru koje će se održati od 15. siječnja do 1. veljače
Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson u prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, koje će se igrati u četvrtak u Bernu te u subotu u Kriensu zbog ozljeda neće moći računati na Zvonimira Srnu koji ima poteškoća sa stražnojm ložom, Luku Cindrića kojega muči aduktor, Tina Lučina zbog ozljede pubične kosti, te Davida Mandića koji ima problema s ramenom.
Stoga je izbornik uz dva naknadna poziva koji su tijekom vikenda upućeni Filipu Vistoropu i Davoru Gavriću, pozvao i Lovru Mihića. Tako sada na okupu ima sljedećih 18 igrača:
Vratari: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Matija Špikić
Lijeva krila: Marin Jelinić, Lovro Mihić
Desna krila: Mario Šoštarić, Filip Glavaš
Kružni napadači: Marin Šipić, Veron Načinović, Josip Šimić, Leon Šušnja
Lijevi vanjski: Leon Ljevar, Marko Mamić
Srednji vanjski: Filip Vistorop, Davor Gavrić
Desni vanjski: Ivan Martinović, Mateo Maraš, Luka Lovre Klarica
Utakmice protiv Švicarske poslužit će kao priprema za nastup na Europskom prvenstvu koje će se održati od 15. siječnja do 1. veljače u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
