PRESIDENT CUP /

Hrvatska igra najbolniju utakmicu: Evo kada i gdje je možete gledati

Hrvatska igra najbolniju utakmicu: Evo kada i gdje je možete gledati
Foto: Orange Pictures/shutterstock Editorial/profimedia

Riječ je o mini-turniru u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz grupne faze

4.12.2025.
7:56
Sportski.net
Orange Pictures/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija porazom od Japana u ponedjeljak završila je na posljednjem, četvrtom mjestu skupine A Svjetskog prvenstva.

Tim je porazom Hrvatska ostala bez šanse za medalju te ispala u President Cup. Riječ je o mini-turniru u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz grupne faze. One su raspoređene u dvije skupine po četiri ekipe i odigrat će tri kola, nakon čega slijedi razigravanje za pozicije od 25. do 32. mjesta. Pobjednice skupina igraju za 25. mjesto, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., a posljednje ekipe u skupinama razigravaju za 31. mjesto. Hrvatska je smještena u Grupu 1, zajedno s reprezentacijama Urugvaja, Paragvaja i Irana, s kojim naše reprezentativke igraju danas od 11 sati.

TU UTAKMICU MOŽETE PRATITI UŽIVO NA RTL-u 2 ILI NA PLATFORMI VOYO

Drugu utakmicu Hrvatska igra dva dana kasnije, 6. prosinca, protiv Urugvaja, također u 11.00 sati, a natjecanje naše reprezentativke završavaju utakmicom protiv Paragvaja koja je na rasporedu sljedećeg ponedjeljka, 8. prosinca, u 11.00 sati.

UTAKMICE PROTIV URUGVAJA I PARAGVAJA TAKOĐER MOŽETE GLEDATI SAMO NA RTL-u 2 I PLATFORMI VOYO

 

