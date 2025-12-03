Dominacija na startu drugog kruga: Skandinavke poslale jasnu poruku konkurenciji

Rukometašice Danske i Norveške uvjerljivim su pobjedama otvorile nastupe u drugom krugu Svjetskog prvenstva kojem su zajednički domaćini Nizozemska i Njemačka.

Danska je u prvom kolu skupine 1 u Rotterdamu pobijedila Senegal s 40-26 (20-11). Nešto manje od polovice danskih golova postigle su zajedno Julie Mathiesen Scaglione i Kristina Jorgensen. Prva je dala 11, a potonja osam pogodaka.

U senegalskom sastavu najbolja je bila Gnonsiane Niombla sa sedam pogodaka.

Ranije u srijedu u ovoj su skupini rukometašice Mađarske s 34-29 (18-16) bile bolje od Rumunjske. Mađarsku je do pobjede vodila Katrin Klujber sa sedam pogodaka, dok je imala dobru pratnju u Petri Tovizi i Petri Vamos koje su dale po pet. Najbolja Rumunjka bila je Sorina-Maria Grozav sa sedam golova.

U skupini 1 u srijedu su pobjedu upisale i rukometašice Japana, koje su u prvom krugu Svjetskog prvenstva bile razlog što se Hrvatska nije plasirala dalje. Japanke su pobijedile Švicarsku 27-21 (13-10). Odličnu su utakmicu za Japan odigrale Natsuki Aizawa i Yuki Yoshidomo. Prva je postigla osam, a potonja sedam pogodaka. Na drugoj strani pet je golova dala Tabea Schmid.

Na ljestvici su vodeće Dankinje i Mađarice sa po šest bodova.

Norvežanke su u prvom kolu skupine 4, u Dortmundu, posve nadigrale Švedsku s 39-26 (24-11). Kod Norveške su najviše, po šest pogodaka, dale Ingvild Bakkerud i Hennyja Reistad. Po pet golova za Švedsku su postigle Clara Lerby i Linn Blohm.

U skupini 4 ranije su ove srijede Brazilke dominirale protiv Južne Koreje i na kraju pobijedile 32-25 (16-11). Pet su golova u brazilsko slavlje ugradile Giulia Guarieiro i Alexandra Martinez. Na drugoj strani najviše je golova, sedam, postigla Jiyeon Jeon.

Angola je svladala Češku 28-25 (15-13). Za češku obranu nezaustavljive su bile Vilma Nenganga s osam i Albertina Kassoma sa sedam golova. Kod Čehinja je bolja od ostalih bila Eliška Desortova sa šest pogodaka.

Na vrhu ljestvice su Norvežanke i Brazilke sa po šest bodova.

Svjetsko prvenstvo rukometašica, drugi krug (1. kolo):

Skupina 1:

Danska - Senegal 40-26 (20-11)

Mađarska - Rumunjska 34-29 (18-16)

Japan - Švicarska 27-21 (13-10)

Skupina 4:

Norveška - Švedska 39-26 (24-11)

Brazil - Južna Koreja 32-25 (16-11)

Angola - Češka 28-25 (15-13)

