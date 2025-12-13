Omiljena blagdanska poslastica: Donosimo recept za medenu pitu baš kao iz bakine kuharice

Najbolja medena pita je ona starinska koja vraća u djetinjstvo. Postoje brojni recepti kako napraviti dobru medenu pitu, no mi smo našli onaj pravi starinski.

Starinska medena pita

Kako joj i samo ime govori, medena pita je pita koja u sebi ima med i to je njen glavni sastojak. Slaže se tako da je medena kora prvi i zadnji sloj ovog kolača, a između se nalazi još jedan sloj obrubljen medenom kremom. Ako nemate recept za bakinu starinsku medenu pitu, a želite impresionirati obitelj i ukućane na stolu s božićnim kolačima, s ovim receptom ne možete pogriješiti.

Recept za medenu pitu

Kore sastojci:

1/2 kg mekanog brašna

2 jaja

15 dkg šećera u prahu

8 dkg masti ili margarina

4 žlice meda

žličica sode bikarbone

malo cimeta

2 žlice kiselog vrhnja ili više prema potrebi

Krema sastojci:

1/2 litre mlijeka

5 žlica brašna

25 dkg margarina

25 dkg šećera u prahu

malo soka od limuna

Postupak:

Od svih sastojaka za kore napravite glatko tijesto i podijelite na 3 jednaka dijela Razvaljajte svaki dio i ispecite 3 kore Za to vrijeme stavite kuhati mlijeko i brašno te kada dobijete gustu kremu maknite s vatre i stavite na hlađenje U hladnu kremu dodajte margarin, šećer u prahu i sok od limuna Dobro izmiješajte kako bi se povezali svi sastojci I na kraju preostaje slaganje medene pite. Možete podijeliti kremu na dva jednaka dijela Slažite na sljedeći način - kora - krema - kora - krema - kora Medena pita neka odstoji nekoliko sati prije rezanja

Medena pita s orasima

Kao i mnoge druge blagdanske slastice i medena pita ima verziju s orasima. Osim što su omiljen božićni dodatak jelima, kolači s orasima imaju i poseban okus i miris koji će ispuniti dom toplinom i nježnošću. Iako u receptu stoji 150 grama mljevenih oraha, slobodno dodajte više ili manje, ovisno o tome koliko jak okus želite i koju količinu oraha imate.

Sastojci za kore:

2 jaja

100 g šećera

1 dl meda

1 žlica sode bikarbone

50 g maslaca

500 g brašna

Sastojci za punjenje:

500 ml mlijeka

100 g šećera

2 vanilin šećera

100 g brašna

200 g maslaca

2 žlice meda

150 g mljevenih oraha

Priprema:

U velikoj posudi umutite jaja sa šećerom, dodajte med i s sodom bikarbonom U smjesu dodajte otopljeni maslac i pomalo brašno, miješajući dok ne dobijete glatko tijesto Tijesto podijelite na 4 jednaka dijela i svaki razvaljajte u tanke kore Pecite kore u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 5-7 minuta, dok ne postanu svijetlo smeđe. Pazite da ne prepečete U loncu zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom U posebnoj zdjeli pomiješajte 100 g brašna s malo hladnog mlijeka i dodajte u vruće mlijeko, miješajući dok se ne zgusne Kad se fil zgusne, dodajte maslac, med i mljevene orahe, miješajte dok se sve ne rastopi i sjedini Ostavite da se ohladi Na prvu koru nanesite dio fila, pa stavite drugu koru. Ponovite dok ne potrošite sve kore i fil Na vrh stavite posljednju koru, a cijelu pitu stavite u hladnjak da se ohladi i stisne Po želji, možete je posuti šećerom u prahu ili dodati još mljevenih oraha

