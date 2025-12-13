FREEMAIL
MIRIS DJETINJSTVA /

Omiljena blagdanska poslastica: Donosimo recept za medenu pitu baš kao iz bakine kuharice

Omiljena blagdanska poslastica: Donosimo recept za medenu pitu baš kao iz bakine kuharice
Foto:

Starinska medena pita koja vraća u djetinjstvo najbolji je desert. Kako se radi starinska medena pita otkrijte u ovom jednostavnom receptu

13.12.2025.
8:11
Antonela Ištvan
Najbolja medena pita je ona starinska koja vraća u djetinjstvo. Postoje brojni recepti kako napraviti dobru medenu pitu, no mi smo našli onaj pravi starinski.

Starinska medena pita

Kako joj i samo ime govori, medena pita je pita koja u sebi ima med i to je njen glavni sastojak. Slaže se tako da je medena kora prvi i zadnji sloj ovog kolača, a između se nalazi još jedan sloj obrubljen medenom kremom. Ako nemate recept za bakinu starinsku medenu pitu, a želite impresionirati obitelj i ukućane na stolu s božićnim kolačima, s ovim receptom ne možete pogriješiti.

Recept za medenu pitu

Kore sastojci:

  • 1/2 kg mekanog brašna
  • 2 jaja
  • 15 dkg šećera u prahu
  • 8 dkg masti ili margarina
  • 4 žlice meda
  • žličica sode bikarbone
  • malo cimeta
  • 2 žlice kiselog vrhnja ili više prema potrebi

Krema sastojci:

  • 1/2 litre mlijeka
  • 5 žlica brašna
  • 25 dkg margarina
  • 25 dkg šećera u prahu
  • malo soka od limuna

Postupak:

  1. Od svih sastojaka za kore napravite glatko tijesto i podijelite na 3 jednaka dijela
  2. Razvaljajte svaki dio i ispecite 3 kore
  3. Za to vrijeme stavite kuhati mlijeko i brašno te kada dobijete gustu kremu maknite s vatre i stavite na hlađenje
  4. U hladnu kremu dodajte margarin, šećer u prahu i sok od limuna
  5. Dobro izmiješajte kako bi se povezali svi sastojci
  6. I na kraju preostaje slaganje medene pite. Možete podijeliti kremu na dva jednaka dijela
  7. Slažite na sljedeći način - kora - krema - kora - krema - kora
  8. Medena pita neka odstoji nekoliko sati prije rezanja


Foto:

Medena pita s orasima

Kao i mnoge druge blagdanske slastice i medena pita ima verziju s orasima. Osim što su omiljen božićni dodatak jelima, kolači s orasima imaju i poseban okus i miris koji će ispuniti dom toplinom i nježnošću. Iako u receptu stoji 150 grama mljevenih oraha, slobodno dodajte više ili manje, ovisno o tome koliko jak okus želite i koju količinu oraha imate.

Sastojci za kore:

  • 2 jaja
  • 100 g šećera
  • 1 dl meda
  • 1 žlica sode bikarbone
  • 50 g maslaca
  • 500 g brašna

Sastojci za punjenje:

  • 500 ml mlijeka
  • 100 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 100 g brašna
  • 200 g maslaca
  • 2 žlice meda
  • 150 g mljevenih oraha

Priprema:

  1. U velikoj posudi umutite jaja sa šećerom, dodajte med i s sodom bikarbonom
  2. U smjesu dodajte otopljeni maslac i pomalo brašno, miješajući dok ne dobijete glatko tijesto
  3. Tijesto podijelite na 4 jednaka dijela i svaki razvaljajte u tanke kore
  4. Pecite kore u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 5-7 minuta, dok ne postanu svijetlo smeđe. Pazite da ne prepečete
  5. U loncu zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom
  6. U posebnoj zdjeli pomiješajte 100 g brašna s malo hladnog mlijeka i dodajte u vruće mlijeko, miješajući dok se ne zgusne
  7. Kad se fil zgusne, dodajte maslac, med i mljevene orahe, miješajte dok se sve ne rastopi i sjedini
  8. Ostavite da se ohladi
  9. Na prvu koru nanesite dio fila, pa stavite drugu koru. Ponovite dok ne potrošite sve kore i fil
  10. Na vrh stavite posljednju koru, a cijelu pitu stavite u hladnjak da se ohladi i stisne
  11. Po želji, možete je posuti šećerom u prahu ili dodati još mljevenih oraha

