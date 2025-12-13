Omiljena blagdanska poslastica: Donosimo recept za medenu pitu baš kao iz bakine kuharice
Najbolja medena pita je ona starinska koja vraća u djetinjstvo. Postoje brojni recepti kako napraviti dobru medenu pitu, no mi smo našli onaj pravi starinski.
Starinska medena pita
Kako joj i samo ime govori, medena pita je pita koja u sebi ima med i to je njen glavni sastojak. Slaže se tako da je medena kora prvi i zadnji sloj ovog kolača, a između se nalazi još jedan sloj obrubljen medenom kremom. Ako nemate recept za bakinu starinsku medenu pitu, a želite impresionirati obitelj i ukućane na stolu s božićnim kolačima, s ovim receptom ne možete pogriješiti.
Recept za medenu pitu
Kore sastojci:
- 1/2 kg mekanog brašna
- 2 jaja
- 15 dkg šećera u prahu
- 8 dkg masti ili margarina
- 4 žlice meda
- žličica sode bikarbone
- malo cimeta
- 2 žlice kiselog vrhnja ili više prema potrebi
Krema sastojci:
- 1/2 litre mlijeka
- 5 žlica brašna
- 25 dkg margarina
- 25 dkg šećera u prahu
- malo soka od limuna
Postupak:
- Od svih sastojaka za kore napravite glatko tijesto i podijelite na 3 jednaka dijela
- Razvaljajte svaki dio i ispecite 3 kore
- Za to vrijeme stavite kuhati mlijeko i brašno te kada dobijete gustu kremu maknite s vatre i stavite na hlađenje
- U hladnu kremu dodajte margarin, šećer u prahu i sok od limuna
- Dobro izmiješajte kako bi se povezali svi sastojci
- I na kraju preostaje slaganje medene pite. Možete podijeliti kremu na dva jednaka dijela
- Slažite na sljedeći način - kora - krema - kora - krema - kora
- Medena pita neka odstoji nekoliko sati prije rezanja
Medena pita s orasima
Kao i mnoge druge blagdanske slastice i medena pita ima verziju s orasima. Osim što su omiljen božićni dodatak jelima, kolači s orasima imaju i poseban okus i miris koji će ispuniti dom toplinom i nježnošću. Iako u receptu stoji 150 grama mljevenih oraha, slobodno dodajte više ili manje, ovisno o tome koliko jak okus želite i koju količinu oraha imate.
Sastojci za kore:
- 2 jaja
- 100 g šećera
- 1 dl meda
- 1 žlica sode bikarbone
- 50 g maslaca
- 500 g brašna
Sastojci za punjenje:
- 500 ml mlijeka
- 100 g šećera
- 2 vanilin šećera
- 100 g brašna
- 200 g maslaca
- 2 žlice meda
- 150 g mljevenih oraha
Priprema:
- U velikoj posudi umutite jaja sa šećerom, dodajte med i s sodom bikarbonom
- U smjesu dodajte otopljeni maslac i pomalo brašno, miješajući dok ne dobijete glatko tijesto
- Tijesto podijelite na 4 jednaka dijela i svaki razvaljajte u tanke kore
- Pecite kore u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 5-7 minuta, dok ne postanu svijetlo smeđe. Pazite da ne prepečete
- U loncu zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom
- U posebnoj zdjeli pomiješajte 100 g brašna s malo hladnog mlijeka i dodajte u vruće mlijeko, miješajući dok se ne zgusne
- Kad se fil zgusne, dodajte maslac, med i mljevene orahe, miješajte dok se sve ne rastopi i sjedini
- Ostavite da se ohladi
- Na prvu koru nanesite dio fila, pa stavite drugu koru. Ponovite dok ne potrošite sve kore i fil
- Na vrh stavite posljednju koru, a cijelu pitu stavite u hladnjak da se ohladi i stisne
- Po želji, možete je posuti šećerom u prahu ili dodati još mljevenih oraha
