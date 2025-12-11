Grickanje bez grižnje savjesti: Probajte ova tri jednostavna recepta za zdrave božićne kekse

Zob u sebi sadrži bjelančevine, masti, ugljikohidrate i minerale ali i sol, škrob i šećer. Ugljikohidrati iz zdravih zobenih keksa osiguravat će vam stalan izvor energije bez naglih promjena u šećera u krvi i napadaja gladi.

Zdravi zobeni keksi s čokoladom

Zobene pahuljice nisu rezervirane samo za kašu - ovi zdravi zobeni keksi s čokoladom nestat će dok kažete božićni keks! Smjesa za njih se brzo priprema, a vrijeme pečenja je također kratko. U 15 minuta imat ćete spremne gotove kekse idealne za zdravi doručak uz šalicu kave ili čaja.

Sastojci:

1 šalica omekšalog maslaca

pola šalice šećera

2 žličice ekstrakta vanilije

prašak za pecivo

3 šalice zobenih pahuljica

1 šalica čokoladnih mrvica

2 jaja

1 i pol šalica brašna

žličica soli

1 šalica nasjeckanih oraha

Priprema:

Prije početka izrade smjese pripremite pećnicu i zagrijte ju na 165°C. U velikoj zdjeli pomiješajte omekšali maslac i šećer dok ne dobijete kremastu smjesu. Nakon toga umiješajte jedno po jedno jaje uz polako miješanje. Na kraju dodajte ekstrakt vanilije. U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol pa dodajte kremastoj smjesi. Miješajte dok se smjesa ne sjedini. Na kraju dodajte zobene pahuljice, nasjeckane orahe i čokoladne mrvice. Žlicom stavljajte kekse na papir za pečenje u posudi. Pecite do 12 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici.

Zdravi zobeni keksi s jabukama i cimetom

Kombinacija jabuke i cimena savršena je za dane uoči Božića. Ovaj recept možda na prvu izgleda komplicirano, no kad skupite sve sastojke, dio koji će najduže trajati je odmaranje tijesta.

Sastojci:

1 šalica zobenih pahuljica

3/4 šalice (cca 90g) integralnog brašna

1 žličica praška za pecivo

1/4 žličice himalajske soli

2 žličice cejlonskog cimeta

1/3 žličice mljevenog muškatnog oraščića

1/3 žličice pimenta

1 jaje

2 žlice kokosovog ulja koje ste prethodno rastopili i ohladili

1 žličica ekstrakta vanilije

1/2 šalice meda ili sirupa

1 velika slatka jabuka

1/2 šalice sušenih brusnica ili grožđica

Sastojci za preljev:

1 šalica šećera u prahu

1-2 žličice soka od limuna ili mlijeka

Priprema:

U jednoj posudi pomiješajte sve suhe sastojke - brašno, zobene pahuljice, prašak za pecivo, sol i začine. U drugoj posudi koja treba biti veća zamutite jaja u koja dodajte kokosovo ulje, vaniliju i med. Nemojte miješati mikserom nego ručno, pjenjačom. U ovu smjesu dodajte suhe sastojke i dobro promiješajte. Nasjeckajte ili naribajte jabuku i dodajte uz sušene grožđice ili brusnice. Izmiješajte žlicom dok se sve ne sjedini. Ostavite posudu sa sastojcima prekrivenu u frižideru do 30 minuta. U međuvremenu zagrijte pećnicu na 180C, a posudu za pečenje obložite papirom za pečenje. Smjesu oblikujte rukama u kugle i spljoštite na papir. Kad ih postavljate, neka budu udaljeni jedan od drugog oko 2 centimetra u svaku stranu. Pecite od 12-15 minuta, ovisno o tome koliko im je potrebno da rubovi dobiju tamniju boju. Ugasite pećnicu ali kekse ostavite još par minuta. Izvadite ih da se hlade i počnite raditi preljev. Da bi napravili preljev pomiješajte sve sastojke u maloj zdjelici dok ne dobijete gustu smjesu. Prebacite ju u dresir vrećicu i uredite kekse.

Ovi zdravi zobeni keksi mogu biti na sobnoj temperaturi do 4 dana.

Zdravi zobeni keksi od samo dva sastojka

Zašto komplicirati kad može biti jednostavno? Ako kod kuće imate banane i zobene, ništa vam više ne treba za ove fantastične zdrave zobene kekse. Naravno, po želji možete dodati mljevene lješnjake ili bademe, no čak i bez njih, ovi keksi su pun pogodak.

Sastojci:

2 banane

100 grama mekanih zobenih pahuljica

mljeveni lješnjaci ili bademi po potrebi

Priprema:

Ogulite dvije zrele banane, ako su crne i što zrelije, bit će bolje za ovaj recept. Rastrgajte ih rukama na manje komade i dodajte 100 grama mekanih zobenih pahuljica. Pritisnite smjesu vilicom dok ih spajate s pahuljicama kako bi smjesa bila što više jednolična. Prije nego krenete oblikovati kekse, ugrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Oblikujte kekse rukama i stavite ih na papir za pečenje. Po želji ih posipajte mljevenim lješnjacima ili bademima. Ove zdrave zobene kekse pecite na 200 stupnjeva oko 15 minuta. Kada dobiju zlatno smeđu boju znači da su gotovi. Kada su gotovi ostavite ih da se hlade i možete odmah uživati u njima.

