Grickanje bez grižnje savjesti: Probajte ova tri jednostavna recepta za zdrave božićne kekse
Zob je poznat kao sitna žitarica i namirnica koja ima nevjerojatnu nutricionističku vrijednost. Zdravi zobeni keksi mogu biti odličan doručak ili grickalica koja neće debljati, a u njima možete uživati i za blagdane
Zob u sebi sadrži bjelančevine, masti, ugljikohidrate i minerale ali i sol, škrob i šećer. Ugljikohidrati iz zdravih zobenih keksa osiguravat će vam stalan izvor energije bez naglih promjena u šećera u krvi i napadaja gladi.
Zdravi zobeni keksi s čokoladom
Zobene pahuljice nisu rezervirane samo za kašu - ovi zdravi zobeni keksi s čokoladom nestat će dok kažete božićni keks! Smjesa za njih se brzo priprema, a vrijeme pečenja je također kratko. U 15 minuta imat ćete spremne gotove kekse idealne za zdravi doručak uz šalicu kave ili čaja.
Sastojci:
- 1 šalica omekšalog maslaca
- pola šalice šećera
- 2 žličice ekstrakta vanilije
- prašak za pecivo
- 3 šalice zobenih pahuljica
- 1 šalica čokoladnih mrvica
- 2 jaja
- 1 i pol šalica brašna
- žličica soli
- 1 šalica nasjeckanih oraha
Priprema:
- Prije početka izrade smjese pripremite pećnicu i zagrijte ju na 165°C.
- U velikoj zdjeli pomiješajte omekšali maslac i šećer dok ne dobijete kremastu smjesu. Nakon toga umiješajte jedno po jedno jaje uz polako miješanje. Na kraju dodajte ekstrakt vanilije.
- U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol pa dodajte kremastoj smjesi. Miješajte dok se smjesa ne sjedini. Na kraju dodajte zobene pahuljice, nasjeckane orahe i čokoladne mrvice.
- Žlicom stavljajte kekse na papir za pečenje u posudi. Pecite do 12 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici.
Zdravi zobeni keksi s jabukama i cimetom
Kombinacija jabuke i cimena savršena je za dane uoči Božića. Ovaj recept možda na prvu izgleda komplicirano, no kad skupite sve sastojke, dio koji će najduže trajati je odmaranje tijesta.
Sastojci:
- 1 šalica zobenih pahuljica
- 3/4 šalice (cca 90g) integralnog brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 1/4 žličice himalajske soli
- 2 žličice cejlonskog cimeta
- 1/3 žličice mljevenog muškatnog oraščića
- 1/3 žličice pimenta
- 1 jaje
- 2 žlice kokosovog ulja koje ste prethodno rastopili i ohladili
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 1/2 šalice meda ili sirupa
- 1 velika slatka jabuka
- 1/2 šalice sušenih brusnica ili grožđica
Sastojci za preljev:
- 1 šalica šećera u prahu
- 1-2 žličice soka od limuna ili mlijeka
Priprema:
- U jednoj posudi pomiješajte sve suhe sastojke - brašno, zobene pahuljice, prašak za pecivo, sol i začine.
- U drugoj posudi koja treba biti veća zamutite jaja u koja dodajte kokosovo ulje, vaniliju i med. Nemojte miješati mikserom nego ručno, pjenjačom. U ovu smjesu dodajte suhe sastojke i dobro promiješajte. Nasjeckajte ili naribajte jabuku i dodajte uz sušene grožđice ili brusnice. Izmiješajte žlicom dok se sve ne sjedini.
- Ostavite posudu sa sastojcima prekrivenu u frižideru do 30 minuta. U međuvremenu zagrijte pećnicu na 180C, a posudu za pečenje obložite papirom za pečenje.
- Smjesu oblikujte rukama u kugle i spljoštite na papir. Kad ih postavljate, neka budu udaljeni jedan od drugog oko 2 centimetra u svaku stranu.
- Pecite od 12-15 minuta, ovisno o tome koliko im je potrebno da rubovi dobiju tamniju boju. Ugasite pećnicu ali kekse ostavite još par minuta. Izvadite ih da se hlade i počnite raditi preljev.
- Da bi napravili preljev pomiješajte sve sastojke u maloj zdjelici dok ne dobijete gustu smjesu. Prebacite ju u dresir vrećicu i uredite kekse.
Ovi zdravi zobeni keksi mogu biti na sobnoj temperaturi do 4 dana.
Zdravi zobeni keksi od samo dva sastojka
Zašto komplicirati kad može biti jednostavno? Ako kod kuće imate banane i zobene, ništa vam više ne treba za ove fantastične zdrave zobene kekse. Naravno, po želji možete dodati mljevene lješnjake ili bademe, no čak i bez njih, ovi keksi su pun pogodak.
Sastojci:
- 2 banane
- 100 grama mekanih zobenih pahuljica
- mljeveni lješnjaci ili bademi po potrebi
Priprema:
- Ogulite dvije zrele banane, ako su crne i što zrelije, bit će bolje za ovaj recept. Rastrgajte ih rukama na manje komade i dodajte 100 grama mekanih zobenih pahuljica.
- Pritisnite smjesu vilicom dok ih spajate s pahuljicama kako bi smjesa bila što više jednolična.
- Prije nego krenete oblikovati kekse, ugrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Oblikujte kekse rukama i stavite ih na papir za pečenje. Po želji ih posipajte mljevenim lješnjacima ili bademima.
- Ove zdrave zobene kekse pecite na 200 stupnjeva oko 15 minuta. Kada dobiju zlatno smeđu boju znači da su gotovi.
- Kada su gotovi ostavite ih da se hlade i možete odmah uživati u njima.
POGLEDAJTE VIDEO Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima