DOK STE REKLI... /

Brze kuglice od keksa: Ovo je jednostavan i brz recept za sve slatkoljupce

Brze kuglice od keksa: Ovo je jednostavan i brz recept za sve slatkoljupce
Foto: Pexels

Ukoliko osjećate potrebu za nečim slatkim, no nemate previše vremena na raspolaganju, onda imamo pravo rješenje za vas. Brze kuglice od keksa utažit će vašu želju za desertom i to dok ste rekli keks

15.12.2025.
15:06
Magazin.hr
Pexels
Koliko vam se samo puta dogodilo da vam se jelo nešto slatko, no niste imali nikakav desert pri ruci. Zato postoji jednostavno rješenje – brze kuglice od keksa.

Brze kuglice od keksa recept

Brze kuglice od keksa zaista su sjajno te iznimno jednostavno rješenje za one dane kada se nađete u vremenskoj stisci, a ipak želite pripremiti nešto slatko. S ovim receptom nećete pogriješiti.

Brze kuglice od keksa sastojci:

  • 300 g petit beurre keksa
  • 200 g šećera
  • 200 g maslaca ili margarina
  • 100 g čokolade za kuhanje
  • 200 g kokosa
  • 1 dcl mlijeka

Brze kuglice od keksa priprema:

  1. Za početak, 300 grama keksa potrebno je fino samljeti u blenderu.
  2. U posudi na štednjaku zagrijete mlijeko, šećer, maslac te čokoladu za kuhanje.
  3. Nakon što uklonite lonac s vatre, u još toplu smjesu dodajte kokos i mljeveni keks.
  4. Sve dobro izmiješajte da se sjedini pa pustite desetak minuta da se ohladi.
  5. Naposljetku, oblikujte kuglice pa ih uvaljajte u kokos i ako želite, složite u papirnate košarice.

KeksKeksiBožićni KeksiAdvent 2025BlagdaniRecept
