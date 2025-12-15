Brze kuglice od keksa: Ovo je jednostavan i brz recept za sve slatkoljupce

Koliko vam se samo puta dogodilo da vam se jelo nešto slatko, no niste imali nikakav desert pri ruci. Zato postoji jednostavno rješenje – brze kuglice od keksa.

Brze kuglice od keksa recept

Brze kuglice od keksa zaista su sjajno te iznimno jednostavno rješenje za one dane kada se nađete u vremenskoj stisci, a ipak želite pripremiti nešto slatko. S ovim receptom nećete pogriješiti.

Brze kuglice od keksa sastojci:

300 g petit beurre keksa

200 g šećera

200 g maslaca ili margarina

100 g čokolade za kuhanje

200 g kokosa

1 dcl mlijeka

Brze kuglice od keksa priprema:

Za početak, 300 grama keksa potrebno je fino samljeti u blenderu. U posudi na štednjaku zagrijete mlijeko, šećer, maslac te čokoladu za kuhanje. Nakon što uklonite lonac s vatre, u još toplu smjesu dodajte kokos i mljeveni keks. Sve dobro izmiješajte da se sjedini pa pustite desetak minuta da se ohladi. Naposljetku, oblikujte kuglice pa ih uvaljajte u kokos i ako želite, složite u papirnate košarice.

