DOVRŠEN OČEVID /

Teška prometna nesreća: Muškarac (49) sletio s kolnika i na mjestu preminuo

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Od siline udara i zadobivenih ozljeda 49-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja

3.1.2026.
10:19
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Očevidom je utvrđeno da je jučer oko 11.30 sati na državnoj cesti D-56, u blizini mjesta Moseć na području Općine Ružić, došlo do prometne nesreće.

Prometnom nesrećom je upravljao 49-godišnji vozač automobila šibenskih registarskih oznaka koji se nije kretao brzinom prilagođenom uvjetima na cesti, izvjestili su iz PU šibensko-kninske.

Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad upravljačem, prešao na prometni trak namijenjen vozilima iz suprotnog smjera te potom sletio izvan kolnika.

Vozilo je nakon toga udarilo u zemljano uzvišenje, gdje se i zaustavilo. Od siline udara i zadobivenih ozljeda 49-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja. 

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće biti će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi muškarci su krivi za 82 posto fatalnih nesreća: Psihologinja otkrila pozadinu problema

Prometna NesrećačavoglaveTragedijašibenik
