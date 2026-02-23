Rasističke uvrede prekinule dodjelu nagrada BAFTA, a razlog će vas natjerati da se zapitate
Dodjelu nagrada BAFTA u Londonu prekinuo je John Davidson, poznati Amerikanac s malih ekrana, a jedan od ispada uključivao je rasističku uvredu upućenu Michaelu B. Jordanu i Delroyu Lindu
Američki aktivist John Davidson sinoć je ukrao show na dodjeli nagrada BAFTA. Naime, upravo je vrijednu nagradu za najboljeg glumca odnio britanski glumac Robert Aramayo za svoju izvanrednu ulogu u filmu "I Swear", u kojem je glumio upravo Davidsona, škotskog aktivista koji pati od Touretteova sindroma, poremećaja zbog kojeg je Davidson izgubio kontrolu i uzviknuo rasne uvrede u trenutku kada su Michael B. Jordan i Delroy Lindo stupili na pozornicu u raskošnoj dvorani Royal Festival Hall u Londonu.
U dobi od 25 godina, Davidsonu su dijagnosticirali Tourettov sindrom, a on je svoj neurološki poremećaj iskoristio za podizanje svijesti o istom. Okolina i članovi obitelji teško su prihvaćali simptome s kojima se Davidson susretao, a film pokazuje upravo tu Davidsonovu borbu da opstane u svijetu koji se brzo mijenja te teško i rijetko prihvaća različitosti.
Njegovi simptomi uključuju tikove i nekontrolirane izljeve bijesa, poput korištenja psovki i vulgarnih izraza, što se i dogodilo na dodjeli nagrada.
Sjedeći u publici Royal Festival Halla, Davidsonove tikove su uhvatili mikrofoni u prostoriji i čuli se u televizijskom prenosu BBC-a.
Gledatelji su tako mogli čuti kako Davidson glasno viče "dosadno" i "začepi" tijekom pozdravnog govora predsjednice BAFTA-e, no najveću pozornost privukla je rasna uvreda kada su glumci filma "Sinner" Michael B. Jordan i Delroy Lindo uručili nagradu za najbolje vizualne efekte filmu "Avatar: Vatra i pepeo".
"Možda ste primijetili vulgaran jezik u pozadini. To može biti dio načina na koji se Touretteov sindrom pojavljuje kod nekih ljudi dok film istražuje to iskustvo", rekao je britanski glumac i voditelj ceremonije Alan Cumming za Variety objasnivši kako osobe s Touretteovim sindromom nemaju kontrolu nad onime što govore.
