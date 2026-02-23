FREEMAIL
NEOBIČAN SLUČAJ /

Rasističke uvrede prekinule dodjelu nagrada BAFTA, a razlog će vas natjerati da se zapitate

Rasističke uvrede prekinule dodjelu nagrada BAFTA, a razlog će vas natjerati da se zapitate
Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dodjelu nagrada BAFTA u Londonu prekinuo je John Davidson, poznati Amerikanac s malih ekrana, a jedan od ispada uključivao je rasističku uvredu upućenu Michaelu B. Jordanu i Delroyu Lindu

23.2.2026.
9:17
Hot.hr
Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Američki aktivist John Davidson sinoć je ukrao show na dodjeli nagrada BAFTA. Naime, upravo je vrijednu nagradu za najboljeg glumca odnio britanski glumac Robert Aramayo za svoju izvanrednu ulogu u filmu "I Swear", u kojem je glumio upravo Davidsona, škotskog aktivista koji pati od Touretteova sindroma, poremećaja zbog kojeg je Davidson izgubio kontrolu i uzviknuo rasne uvrede u trenutku kada su Michael B. Jordan i Delroy Lindo stupili na pozornicu u raskošnoj dvorani Royal Festival Hall u Londonu.

U dobi od 25 godina, Davidsonu su dijagnosticirali Tourettov sindrom, a on je svoj neurološki poremećaj iskoristio za podizanje svijesti o istom. Okolina i članovi obitelji teško su prihvaćali simptome s kojima se Davidson susretao, a film pokazuje upravo tu Davidsonovu borbu da opstane u svijetu koji se brzo mijenja te teško i rijetko prihvaća različitosti.

@harveymorton19 The man, the legend, the mouse 🐭 John Davidson MBE's chaotic arrival to the BAFTAs red carpet and seeing I Swear for the first time #baftas #eebaftas #iswear #johndavidson #robertaramayo ♬ original sound - Harvey Morton | Stage & Screen

Njegovi simptomi uključuju tikove i nekontrolirane izljeve bijesa, poput korištenja psovki i vulgarnih izraza, što se i dogodilo na dodjeli nagrada. 

Sjedeći u publici Royal Festival Halla, Davidsonove tikove su uhvatili mikrofoni u prostoriji i čuli se u televizijskom prenosu BBC-a.

Gledatelji su tako mogli čuti kako Davidson glasno viče "dosadno" i "začepi" tijekom pozdravnog govora predsjednice BAFTA-e, no najveću pozornost privukla je rasna uvreda kada su glumci filma "Sinner" Michael B. Jordan i Delroy Lindo uručili nagradu za najbolje vizualne efekte filmu "Avatar: Vatra i pepeo".

"Možda ste primijetili vulgaran jezik u pozadini. To može biti dio načina na koji se Touretteov sindrom pojavljuje kod nekih ljudi dok film istražuje to iskustvo", rekao je britanski glumac i voditelj ceremonije Alan Cumming za Variety objasnivši kako osobe s Touretteovim sindromom nemaju kontrolu nad onime što govore.

POGLEDAJTE VIDEO: Umjetna inteligencija za ljepšu propovijed? Župnik Željko priznao: 'Gledam koliko lajkova imam'

 

 

