ISTRAGA U TIJEKU /

Teška prometna nesreća kod Čavoglava: Muškarac preminuo na licu mjesta

Teška prometna nesreća kod Čavoglava: Muškarac preminuo na licu mjesta
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Nesreća se dogodila na državnoj cesti D-56, u blizini mjesta Moseć, općina Ružić, priopćili su iz PU šibensko-kninske

2.1.2026.
13:15
T.K.
Zeljko Lukunic/pixsell
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 11.30 kod Čavoglava smrtno je stradao muškarac.

Nesreća se dogodila na državnoj cesti D-56, u blizini mjesta Moseć, općina Ružić, priopćili su iz PU šibensko-kninske.

Na teren su odmah upućene sve hitne službe, a promet se na navedenoj dionici ceste odvija normalno.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeci koja su ostala bez majke u prometnoj nesreći volonteri donijeli trenutak veselja

 

