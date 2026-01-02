Teška prometna nesreća kod Čavoglava: Muškarac preminuo na licu mjesta

NET I VOYO /
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 11.30 kod Čavoglava smrtno je stradao muškarac.
Nesreća se dogodila na državnoj cesti D-56, u blizini mjesta Moseć, općina Ružić, priopćili su iz PU šibensko-kninske.
Na teren su odmah upućene sve hitne službe, a promet se na navedenoj dionici ceste odvija normalno.
U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija.
