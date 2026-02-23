Strašan požar buknuo u zgradi: Vatrogasci objavili snimku opasne intervencije

Riječki vatrogasci objavili su snimku intervencije zbog požara u subotu navečer, koji se dogodio u zgradi u Ulici Milutina Barača u Rijeci.

Vatra je planula u napuštenom dijelu zgrade na višim katovima, naveli su vatrogasci koje je na terenu dočekao razbuktali požar.

Ulaz u objekt, istaknuli su vatrogasci, bio je nemoguć. Jedini je pristup bio kroz prozor trećeg kata, uz pomoć rastegače i autoljestvi.

"U ovakvim situacijama presudni su utreniranost, brzina i timski rad", istaknuli su vatrogasci kojih je u gašenju požara sudjelovalo deset, s tri vatrogasna vozila.

Policija će utvrditi okolnosti izbijanja požara.