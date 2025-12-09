Pitali smo vas koji su vam najdraži božićni kolači: Svi ste se složili oko jednog

Blagdani se teško mogu zamisliti bez mirisa koji dopire iz kuhinje – topline pećnice te prepoznatljivih aroma cimeta, vanilije i čokolade. Upravo ti mirisi tijekom adventa, kao i stolovi ispunjeni domaćim kolačima, čine dio tradicije koja se u mnogim obiteljima prenosi desetljećima.

Iako se gastronomski trendovi mijenjaju, jedno ostaje nepromijenjeno: za velik broj ljudi Božić jednostavno nije potpun bez tradicionalnih slastica koje bude uspomene i podsjećaju na vrijednosti obiteljskog okupljanja oko stola koje se kroz blagdane posebno njeguju.

Stoga smo pitali naše čitatelje koji su im najdraži božićni kolači i bez kojeg recepta Božić nije Božić. Odgovori su otkrili ono što smo i naslućivali – svatko ima svoj "omiljeni kolač iz djetinjstva".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ništa bez suhih kolača

Mnogi ističu da su upravo tradicionalni suhi kolači simbol Božića. "Šapice, medenjaci, kokosove kiflice… i ostali suhi kolačići", komentirala je jedna čitateljica, naglašavajući da upravo ti sitni zalogaji stvaraju pravi blagdanski ugođaj.

Drugi se slažu da su klasici nezamjenjivi pa je tako jedna žena izdvojila cijelu listu: "Žerbo šnite, šape, London štangle, vanilin krancle, oblatne, julka šnite, medena pita…" – popis koji bi se mogao uklopiti stati na svaki tradicionalni blagdanski stol u Hrvatskoj.

Mnogi su posebno emotivno vezani uz kolače koje pripremaju njihove mame ili bake. "Čupavce kada mama napravi, top", ističe jedna osoba, dok druga priznaje da joj je favorit nešto sasvim jednostavno: "Čupavci i Jaffa keksi".

Za neke je Božić nezamisliv bez orehnjače, koja se izdvaja kao simbol domaće blagdanske kuhinje: "Orehnjača", kratko i jasno odgovara čitateljica. No, nisu svi ljubitelji kolača. "Ja za Božić baš nikakve kolače ne konzumiram", glasio je jedan komentar.

Iako većina čitatelja ima svoj omiljeni kolač svih povezuje jedna stvar, nostalgija prema domaćim tradicionalnim kolačima i receptima. "Breskvice i medenjaci…", navode jedni, dok drugi naglašavaju da je kvaliteta presudna: "Mađarica (domaća)."

Kokos kiflice, šape, starinske oblatne i medenjaci pojavljuju se najčešće, potvrđujući da su upravo oni temelj božićnih kolača u mnogim domovima. "Kokos kiflice i medenjaci", ponavlja se u više odgovora, dok jedan zaključak savršeno sažima blagdanski duh: "Nema koje ne volim."

Podijelite s nama vaše omiljene kolače, pa možda i omiljeni tradicionalni recept.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu