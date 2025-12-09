Brza mađarica koja će vas oduševiti: Recepti za omiljeni kolač bez imalo muke

Mađarica je jedan od najomiljenijih hrvatskih kolača koji, unatoč imenu, zapravo nije mađarskog podrijetla. Ovaj elegantni desert s prepoznatljivim slojevima tankih kora i bogate čokoladne kreme postao je nezaobilazan dio blagdanskih stolova i obiteljskih proslava.

Starinska mađarica recept

Ono što mađaricu čini posebnom jest savršena kombinacija tankih, mekanih kora i bogate čokoladne kreme. Završni sloj čokoladne glazure dodaje eleganciju i intenzivan čokoladni okus koji je čini neodoljivom. Nije čudo što se rijetko tko može zaustaviti na samo jednom komadu!

Istražili smo recepte i pronašli savršenu formulu za starinsku domaćicu.

Starinska mađarica sastojci:

1 šalica šećera

1/4 šalice vode

6 žlica maslaca

1/2 šalice gustog vrhnja

žličica vanilije

prstohvat soli

Starinska mađarica priprema:

U srednje velikom loncu pomiješajte šećer i vodu, pa ih stavite na srednju vatru. Povremeno protresite lonac (nemojte miješati) dok se šećer ne otopi i smjesa ne postane zlatno smeđa, što traje otprilike 8-10 minuta. Kad se šećer karamelizira, brzo i pažljivo umiješajte maslac dok se potpuno ne otopi. Miješajte neprestano kako biste dobili glatku smjesu. Polako dodajte vrhnje, stalno miješajući kako biste izbjegli stvaranje grudica. Smjesa će lagano zakipjeti, pa budite oprezni. Dodajte vaniliju i prstohvat soli te kuhajte još jednu do dvije minute uz stalno miješanje, dok ne dobijete gustu, sjajnu kremu. Punjenje ostavite da se malo ohladi, a zatim njime premažite kore. Pritisnite ih lagano kako bi se slojevi povezali. Kolač ostavite na hladnom nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi se punjenje potpuno stegnulo.

Voćna mađarica

Odaberite vaše najdraže voće i probajte pripremiti voćnu mađaricu. Sve što vam treba su i dalje gotove kore, sok od naračne i voće. Naravno, da se sve bolje drži, u ovaj recept ide puding od vanilije.

Voćna mađarica sastojci:

700 ml soka od naranče

3 žlice šećera (po ukusu, ovisno o slatkoći soka)

2 vanilin šećera

3 pudinga od vanilije (ili okus po želji)

300 g voća (npr. breskve, marelice, jagode – svježe ili iz kompota)

gotove kore za mađaricu

Voćna mađarica postupak:

U lonac ulijte 600 ml soka i dodajte šećer te vanilin šećer. Stavite na laganu vatru i zagrijavajte dok ne zakuha. U preostalih 100 ml soka razmutite puding u prahu tako da nema grudica. Kad sok u loncu zakuha, dodajte smjesu s pudingom i neprestano miješajte dok se ne zgusne u kremu. Sklonite s vatre i dodajte nasjeckano voće. Lagano promiješajte da se ravnomjerno rasporedi. Punjenje pustite da se ohladi nekoliko minuta, pa ga ravnomjerno nanesite između kora. Na kraju dobro pritisnite gornju koru i ostavite kolač da se ohladi i stegne prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku preko noći.

Jaffa mađarica

Volite jaffa keks? Probajte jaffa mađaricu. Postupak je nešto kompliciraniji od voćne mađarice, no samo zbog čokolade za kuhanje koju treba izlomiti i istopiti s ostalim sastojcima za punjenje.

Jaffa mađarica sastojci:

700 ml soka od naranče

3 žlice šećera

2 pudinga od čokolade

100 g tamne čokolade

1 vanilin šećer

gotove kore za mađaricu

Jaffa mađarica postupak:

U lonac stavite 600 ml soka od naranče i šećer, pa zagrijavajte dok ne zakuha. U preostalih 100 ml soka razmutite puding od čokolade. Kad sok zakuha, ulijte smjesu pudinga i neprestano miješajte dok se ne zgusne. Maknite s vatre i odmah umiješajte nasjeckanu tamnu čokoladu dok se potpuno ne otopi. Ohladite smjesu nekoliko minuta, a zatim njome premažite kore. Dobro pritisnite i ostavite da se stegne, najbolje preko noći.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke