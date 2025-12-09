Brza mađarica koja će vas oduševiti: Recepti za omiljeni kolač bez imalo muke
Uštedite vrijeme bez kompromisa na okusu uz ove jednostavne recepte koji uvijek uspijevaju i uživajte u jednom od omiljenih kolača
Mađarica je jedan od najomiljenijih hrvatskih kolača koji, unatoč imenu, zapravo nije mađarskog podrijetla. Ovaj elegantni desert s prepoznatljivim slojevima tankih kora i bogate čokoladne kreme postao je nezaobilazan dio blagdanskih stolova i obiteljskih proslava.
Starinska mađarica recept
Ono što mađaricu čini posebnom jest savršena kombinacija tankih, mekanih kora i bogate čokoladne kreme. Završni sloj čokoladne glazure dodaje eleganciju i intenzivan čokoladni okus koji je čini neodoljivom. Nije čudo što se rijetko tko može zaustaviti na samo jednom komadu!
Istražili smo recepte i pronašli savršenu formulu za starinsku domaćicu.
Starinska mađarica sastojci:
- 1 šalica šećera
- 1/4 šalice vode
- 6 žlica maslaca
- 1/2 šalice gustog vrhnja
- žličica vanilije
- prstohvat soli
Starinska mađarica priprema:
- U srednje velikom loncu pomiješajte šećer i vodu, pa ih stavite na srednju vatru. Povremeno protresite lonac (nemojte miješati) dok se šećer ne otopi i smjesa ne postane zlatno smeđa, što traje otprilike 8-10 minuta.
- Kad se šećer karamelizira, brzo i pažljivo umiješajte maslac dok se potpuno ne otopi. Miješajte neprestano kako biste dobili glatku smjesu.
- Polako dodajte vrhnje, stalno miješajući kako biste izbjegli stvaranje grudica. Smjesa će lagano zakipjeti, pa budite oprezni.
- Dodajte vaniliju i prstohvat soli te kuhajte još jednu do dvije minute uz stalno miješanje, dok ne dobijete gustu, sjajnu kremu.
- Punjenje ostavite da se malo ohladi, a zatim njime premažite kore. Pritisnite ih lagano kako bi se slojevi povezali.
- Kolač ostavite na hladnom nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi se punjenje potpuno stegnulo.
Voćna mađarica
Odaberite vaše najdraže voće i probajte pripremiti voćnu mađaricu. Sve što vam treba su i dalje gotove kore, sok od naračne i voće. Naravno, da se sve bolje drži, u ovaj recept ide puding od vanilije.
Voćna mađarica sastojci:
- 700 ml soka od naranče
- 3 žlice šećera (po ukusu, ovisno o slatkoći soka)
- 2 vanilin šećera
- 3 pudinga od vanilije (ili okus po želji)
- 300 g voća (npr. breskve, marelice, jagode – svježe ili iz kompota)
- gotove kore za mađaricu
Voćna mađarica postupak:
- U lonac ulijte 600 ml soka i dodajte šećer te vanilin šećer. Stavite na laganu vatru i zagrijavajte dok ne zakuha.
- U preostalih 100 ml soka razmutite puding u prahu tako da nema grudica.
- Kad sok u loncu zakuha, dodajte smjesu s pudingom i neprestano miješajte dok se ne zgusne u kremu.
- Sklonite s vatre i dodajte nasjeckano voće. Lagano promiješajte da se ravnomjerno rasporedi.
- Punjenje pustite da se ohladi nekoliko minuta, pa ga ravnomjerno nanesite između kora. Na kraju dobro pritisnite gornju koru i ostavite kolač da se ohladi i stegne prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku preko noći.
Jaffa mađarica
Volite jaffa keks? Probajte jaffa mađaricu. Postupak je nešto kompliciraniji od voćne mađarice, no samo zbog čokolade za kuhanje koju treba izlomiti i istopiti s ostalim sastojcima za punjenje.
Jaffa mađarica sastojci:
- 700 ml soka od naranče
- 3 žlice šećera
- 2 pudinga od čokolade
- 100 g tamne čokolade
- 1 vanilin šećer
- gotove kore za mađaricu
Jaffa mađarica postupak:
- U lonac stavite 600 ml soka od naranče i šećer, pa zagrijavajte dok ne zakuha.
- U preostalih 100 ml soka razmutite puding od čokolade.
- Kad sok zakuha, ulijte smjesu pudinga i neprestano miješajte dok se ne zgusne.
- Maknite s vatre i odmah umiješajte nasjeckanu tamnu čokoladu dok se potpuno ne otopi.
- Ohladite smjesu nekoliko minuta, a zatim njome premažite kore.
- Dobro pritisnite i ostavite da se stegne, najbolje preko noći.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke