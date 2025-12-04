Kolač od jabuka ukusniji nego ikad: Donosimo jednostavan recept poznate kuharice

Topli kolač od jabuka savršen je desert za hladnije dane. Recept se ističe jednostavnom pripremom te bogatom, hrskavom i aromatičnom koricom s dodatkom maslaca, prepoznatljivom u kulinarskom stilu britanske kuharice Mary Berry.

Recept je preuzet iz njezine popularne kuharice "Mary Makes It Easy" i preporučuje se kao idealan izbor za trenutke opuštanja i uživanja.

Foto: Shutterstock

Recept za drobljenac od jabuka

Ovaj klasični recept može se obogatiti dodavanjem drugog sezonskog voća, poput kupina, rabarbare ili šljiva. Iako se preporučuje posluživanje deserta neposredno nakon pečenja, The Happy Foodie napominje da je pogodan i za zamrzavanje.

Sastojci:

Jabuke

2 žlice vode

Maslac

Šećer

Brašno

Smeđi šećer za posipanje

Priprema:

Priprema pećnice i posude: Pećnicu zagrijte na 200 stupnjeva Celzija (odnosno 180 stupnjeva Celzija ako koristite pećnicu s ventilatorom). Pripremite okruglu, plitku vatrostalnu posudu promjera 25 cm. Termička obrada jabuka: Jabuke stavite u posudu sa širokim dnom, dodajte dvije žlice vode i maslac. Kuhajte na laganoj vatri otprilike šest minuta, uz redovito miješanje, sve dok voće ne omekša. Završavanje nadjeva: Kada jabuke omekšaju, umiješajte šećer, maknite posudu s vatre i ostavite sa strane da se smjesa ohladi. Ovaj korak je nužan kako bi se okusi proželi prije pečenja. Izrada posipa: U zasebnu zdjelu dodajte brašno, šećer i maslac. Prstima trljajte sastojke dok ne dobijete teksturu nalik krušnim mrvicama. Slaganje slojeva: Žlicom rasporedite ohlađenu smjesu od jabuka u pripremljenu vatrostalnu posudu. Zatim ravnomjerno pospite sloj mrvičastog tijesta preko jabuka. Za dodatnu hrskavost i karameliziranu koricu, površinu pospite smeđim šećerom. Pečenje: Stavite drobljenac u pećnicu na 20 minuta pri temperaturi od 200 stupnjeva Celzija (180 stupnjeva Celzija s ventilatorom). Nakon toga smanjite temperaturu na 180 stupnjeva Celzija (160 stupnjeva Celzija s ventilatorom) kako bi se osigurala hrskava korica. Posluživanje: Kolač poslužite vruć. Prema želji, servirajte ga uz kuglicu sladoleda, toplu kremu od vanilije ili tučeno vrhnje.

