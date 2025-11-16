Isprobajte jednostavan recept za pitu s piletinom: Trik s dva sastojka daje savršeni okus
Ovaj obrok je idealan za hladnije dane kada vam je potrebno toplo i zasitno jelo
Pita s piletinom i porilukom ukusno je jelo koje spaja sočne komadiće mesa, nježne arome povrća i bogat, kremasti nadjev prekriven zlatno-hrskavim tijestom. Iako djeluje kao zahtjevno jelo, uz nekoliko jednostavnih koraka moguće ju je pripremiti bez puno truda i bez korištenja vrhnja.
Recept otkriva sastojak koji ovom jelu daje dozu elegancije i bogatog okusa, a pritom ga čini dovoljno jednostavnim za pripremu brze obiteljske večere, piše Mirror.
Tajna kremastog umaka
Priprema ove klasične pite može se znatno pojednostaviti jer recept predlaže zamjenu ključnog sastojka za nadjev – vrhnja za kuhanje – nečim drukčijim. Kulinarska entuzijastica Kerry Whelpdale tvrdi da se kremasti umak značajno poboljšava korištenjem krem sira umjesto vrhnja.
Ova zamjena ne samo da skraćuje vrijeme pripreme u usporedbi s tradicionalnim bijelim umakom, već nadjevu daje iznimnu kremoznost i bogatstvo okusa. Za ovaj recept potreban je punomasni krem sir, koji se obično nalazi u pakiranjima na rashladnim policama supermarketa.
Recept za pitu s piletinom i porilukom
Autorica recepta također predlaže posluživanje ovog jela s kuhanim graškom i mrkvom za hranjiv obiteljski obrok. Svaka porcija ove pite bogata je proteinima i ugljikohidratima te predstavlja zasitan obrok.
Sastojci:
-
Malo maslinovog ulja
-
3 nasjeckana pileća prsa
-
1 nasjeckani poriluk
-
3 zgnječena češnja češnjaka
-
250 g krem sira
-
1 do 2 žličice senfa
-
1 kocka za povrtni temeljac
-
1 list gotovog lisnatog tijesta
-
Mlijeko za premazivanje
-
Sol i papar
Priprema:
-
Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. U velikoj tavi zagrijte malo maslinovog ulja i na jakoj vatri pržite komadiće piletine tri minute. Ako ste u žurbi, možete koristiti već kuhanu piletinu i dodati pileću kocku za temeljac kako biste pojačali okus.
-
Zatim u tavu dodajte poriluk, češnjak, krem sir, senf i kocku za temeljac otopljenu u 200 mililitara kipuće vode. Sve dobro promiješajte.
-
Prelijte smjesu u veliku vatrostalnu posudu i pažljivo je prekrijte listom lisnatog tijesta.
-
Nožem odrežite višak tijesta s rubova, a vrh nježno premažite s malo mlijeka.
-
Pecite pitu 35 minuta, odnosno dok vrh ne poprimi zlatnosmeđu boju i dok se u potpunosti ne ispeče.
Za dodatnu uštedu vremena, autorica recepta savjetuje da nadjev pripremite unaprijed. Nakon što ga skuhate, ohladite ga i pohranite u hladnjaku. Kada budete spremni za pečenje, ohlađeni nadjev jednostavno prekrijte tijestom i pecite pet do deset minuta duže od vremena navedenog u receptu.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira