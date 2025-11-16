FREEMAIL
NIJE VRHNJE /

Isprobajte jednostavan recept za pitu s piletinom: Trik s dva sastojka daje savršeni okus

Isprobajte jednostavan recept za pitu s piletinom: Trik s dva sastojka daje savršeni okus
Foto: Shutterstock

Ovaj obrok je idealan za hladnije dane kada vam je potrebno toplo i zasitno jelo

16.11.2025.
13:24
Antonela Ištvan
Shutterstock
Pita s piletinom i porilukom ukusno je jelo koje spaja sočne komadiće mesa, nježne arome povrća i bogat, kremasti nadjev prekriven zlatno-hrskavim tijestom. Iako djeluje kao zahtjevno jelo, uz nekoliko jednostavnih koraka moguće ju je pripremiti bez puno truda i bez korištenja vrhnja.

Recept otkriva sastojak koji ovom jelu daje dozu elegancije i bogatog okusa, a pritom ga čini dovoljno jednostavnim za pripremu brze obiteljske večere, piše Mirror.

Isprobajte jednostavan recept za pitu s piletinom: Trik s dva sastojka daje savršeni okus
Foto: Shutterstock

Tajna kremastog umaka

Priprema ove klasične pite može se znatno pojednostaviti jer recept predlaže zamjenu ključnog sastojka za nadjev – vrhnja za kuhanje – nečim drukčijim. Kulinarska entuzijastica Kerry Whelpdale tvrdi da se kremasti umak značajno poboljšava korištenjem krem sira umjesto vrhnja.

Ova zamjena ne samo da skraćuje vrijeme pripreme u usporedbi s tradicionalnim bijelim umakom, već nadjevu daje iznimnu kremoznost i bogatstvo okusa. Za ovaj recept potreban je punomasni krem sir, koji se obično nalazi u pakiranjima na rashladnim policama supermarketa.

Recept za pitu s piletinom i porilukom

Autorica recepta također predlaže posluživanje ovog jela s kuhanim graškom i mrkvom za hranjiv obiteljski obrok. Svaka porcija ove pite bogata je proteinima i ugljikohidratima te predstavlja zasitan obrok.

Sastojci:

  • Malo maslinovog ulja

  • 3 nasjeckana pileća prsa

  • 1 nasjeckani poriluk

  • 3 zgnječena češnja češnjaka

  • 250 g krem sira 

  • 1 do 2 žličice senfa

  • 1 kocka za povrtni temeljac

  • 1 list gotovog lisnatog tijesta

  • Mlijeko za premazivanje

  • Sol i papar

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. U velikoj tavi zagrijte malo maslinovog ulja i na jakoj vatri pržite komadiće piletine tri minute. Ako ste u žurbi, možete koristiti već kuhanu piletinu i dodati pileću kocku za temeljac kako biste pojačali okus.

  2. Zatim u tavu dodajte poriluk, češnjak, krem sir, senf i kocku za temeljac otopljenu u 200 mililitara kipuće vode. Sve dobro promiješajte.

  3. Prelijte smjesu u veliku vatrostalnu posudu i pažljivo je prekrijte listom lisnatog tijesta.

  4. Nožem odrežite višak tijesta s rubova, a vrh nježno premažite s malo mlijeka.

  5. Pecite pitu 35 minuta, odnosno dok vrh ne poprimi zlatnosmeđu boju i dok se u potpunosti ne ispeče.

Za dodatnu uštedu vremena, autorica recepta savjetuje da nadjev pripremite unaprijed. Nakon što ga skuhate, ohladite ga i pohranite u hladnjaku. Kada budete spremni za pečenje, ohlađeni nadjev jednostavno prekrijte tijestom i pecite pet do deset minuta duže od vremena navedenog u receptu.

