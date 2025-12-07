Prhki blagdanski kolačići: Isprobajte recepte za vanilin kiflice koje se tope u ustima

Miris vanilije i orašastih plodova koji se širi iz pećnice, prhka tekstura nježna pod prstima i okus koji se topi u ustima – vanilin kiflice, u nekim krajevima poznate i kao roščići, nezaobilazan su dio blagdanskog stola u Hrvatskoj i srednjoj Europi. Ovi nježni kolačići u obliku polumjeseca više su od slastice; oni su simbol tradicije, topline doma i slatkih uspomena koje se prenose s generacije na generaciju.

Iako ih doživljavamo kao dio vlastite kulinarske baštine, njihova priča seže daleko u prošlost, a priprema, iako jednostavna, skriva nekoliko tajni koje svaki zalogaj čine savršenim.

Priča iz bečkih kavana

Iako ih svaka baka u Hrvatskoj smatra "svojima", povijest vanilin kiflica započela je u Beču. Legenda kaže da su nastale u 17. stoljeću kao kulinarsko slavlje pobjede nad Osmanskim Carstvom, a njihov oblik polumjeseca (kipferl) navodno je inspiriran turskom zastavom. Iz otmjenih bečkih kavana, gdje su i danas neizostavne uz kavu, brzo su se proširile diljem Austro-Ugarske Monarhije i udomaćile u kuhinjama Slovenije, Češke, Mađarske i Hrvatske. Ta bogata povijest razlog je brojnih varijacija u receptima.

Tajne savršenih kiflica: Savjeti za pripremu

Prije nego što zasučete rukave, pročitajte nekoliko savjeta koji garantiraju uspjeh i teksturu o kojoj svi sanjaju.

Kvaliteta sastojaka je ključna: Budući da se radi o kolaču s malo sastojaka, njihova kvaliteta dolazi do izražaja. Koristite pravi maslac, a ne margarin, za najbolji okus i prhkost. Svježe mljeveni orasi, bademi ili lješnjaci dat će neusporedivo bogatiju aromu od kupovnih.

Odmor za tijesto je obavezan: Nakon što umijesite tijesto, nemojte preskočiti korak hlađenja. Zamotajte ga u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena, a po mogućnosti i duže. Hladno tijesto lakše je oblikovati, a odmor omogućuje glutenu da se "opusti", što sprječava da kiflice budu žilave.

Dva recepta za savršene vanilin kiflice

Donosimo dva provjerena recepta – jedan starinski, kakav se često radi u našim krajevima, i jedan koji se drži bečke tradicije za maksimalnu prhkost.

1. Starinske vanilin kiflice

Ovaj recept daje klasične, domaće kiflice koje su malo čvršće i lakše za rukovanje zahvaljujući bjelanjku, a okusom vraćaju u djetinjstvo.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

200 g maslaca sobne temperature

100 g sitno mljevenih oraha

70 g šećera

1 bjelanjak

1 vanilin šećer

Za posipanje:

100 g šećera u prahu

1 vanilin šećer

Priprema:

U zdjeli pomiješajte brašno, šećer, vanilin šećer i mljevene orahe. Dodajte maslac narezan na listiće i bjelanjak. Brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte mijesiti predugo. Tijesto zamotajte u foliju i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena. Pećnicu zagrijte na 170 °C. Lim za pečenje obložite papirom. Od ohlađenog tijesta otkidajte komadiće, oblikujte valjke debljine prsta i savijte ih u kiflice. Slažite ih na lim s malim razmakom i pecite 10-12 minuta. Moraju ostati svijetle. Pomiješajte šećer u prahu i vanilin šećer za posipanje. Pečene kiflice ostavite minutu da se malo stisnu, a zatim ih još tople pažljivo uvaljajte u šećer.

2. Originalne prhke kiflice (bez jaja)

Za one koji traže autentičnu, "topi se u ustima" teksturu, ovo je recept po uzoru na austrijske klasike. Tijesto je mrvljivije i zahtijeva malo više strpljenja, ali rezultat je božanstven.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

210 g hladnog maslaca

100 g sitno mljevenih blanširanih badema (ili oraha)

80 g šećera u prahu

Za posipanje:

100 g šećera u prahu

2 vanilin šećera

Priprema:

U zdjelu stavite brašno i šećer u prahu. Dodajte hladan maslac narezan na kockice i mljevene bademe. Prstima ili mikserom s nastavkom za tijesto brzo sjedinite sastojke dok ne dobijete mrvice. Rukama kratko stisnite mrvice u kuglu tijesta. Tijesto zamotajte u foliju i hladite najmanje sat vremena. Pećnicu zagrijte na 180 °C. Lim obložite papirom za pečenje. Radite s manjim komadom tijesta dok ostatak držite u hladnjaku. Oblikujte kiflice i slažite ih na lim. Pecite 10-12 minuta, pazeći da ostanu svijetle boje. Vruće kiflice pospite polovicom mješavine šećera u prahu i vanilin šećera. Pustite da se potpuno ohlade na limu jer su iznimno krhke. Ohlađene pospite ostatkom šećera.

Bez obzira na to koji recept odabrali, vanilin kiflice će sigurno unijeti dašak blagdanske čarolije u vaš dom. Čuvajte ih u dobro zatvorenoj metalnoj kutiji, gdje mogu stajati i do nekoliko tjedana, postajući svakim danom sve ukusnije i prhkije. Savršene su uz šalicu kave ili čaja, ali i kao slatki zalogaj koji vraća najljepše uspomene.

