Izbor omiljene božićne hrane iznenadio: Purica je daleko od prve pozicije

Najnovije istraživanje otkrilo je koja su omiljena božićna jela i pića, a rezultati bi vas mogli iznenaditi. Tradicionalna pečena purica, koju mnogi smatraju središnjim dijelom blagdanskog stola, zauzela je tek četvrto mjesto. Prema anketi provedenoj na 2000 odraslih osoba, koju prenosi Mirror, apsolutni pobjednik i najdraža blagdanska poslastica je – čokolada.

Odmah iza čokolade slijede pečeni krumpiri kao omiljeni prilog. Na trećem mjestu smjestio se sir, dokazujući da su plate sa sirom neizostavan dio blagdanskog druženja. Purica je, kao što je spomenuto, tek na četvrtom mjestu.

Zanimljivo je da su se tradicionalne britanske pite s voćnim punjenjem (mince pies) jedva probile među prvih deset, zauzevši tek deveto mjesto. Ispred njih su se našli nadjev za pečenje na sedmom mjestu i umak od pečenja na šestom mjestu.

Tradicionalna pića gube na popularnosti

Dok su neka jela zadržala visoku poziciju, tradicionalna blagdanska pića i dodaci nisu se proslavili. Umak od brusnica, klasičan prilog uz puricu, zauzeo je tek 24. mjesto, dok je kuhano vino završilo jedno mjesto iza njega, na 25. mjestu.

Ni vino porto nije puno bolje prošlo, smjestivši se na 29. mjesto. Podaci pokazuju i jasan generacijski jaz: svega šest posto mlađih od 24 godine uživa u čaši porta za Božić, u usporedbi s 35 posto starijih od 65 godina. Maslac s brendijem, još jedan tradicionalni dodatak, jedva je ušao na listu, zauzevši 30. mjesto.

Grickalice kao novi božićni hit

Istraživanje, koje je naručila jedna tvrtka, otkrilo je i rastuću popularnost grickalica. Gotovo polovica ispitanika (46 posto) izjavila je da uživa u čipsu s blagdanskim okusima.

Foto: Pexels

Kada je riječ o glavnom jelu, 26 posto ispitanika proglasilo je pečene krumpire najboljim dijelom božićnog ručka, čime su nadmašili puricu (23 posto) i kobasice omotane slaninom (17 posto).

Međutim, trećina (33 posto) priznaje da tijekom blagdana radije uživa u raznim zalogajčićima, poput plata sa sirom i peciva, nego u tradicionalnoj večeri.

Hrana koja spaja, ali i potiče na 'krađu'

Više od četiri od pet osoba (84 posto) složilo se da je hrana jedna od najboljih stvari vezanih uz Božić, prvenstveno zato što okuplja ljude (58 posto). Ipak, više od polovice (51 posto) doživjelo je da im je netko rekao da ne diraju određenu hranu jer se "čuva za Božić".

Unatoč upozorenjima, 43 posto ispitanika priznalo je da su krišom uzimali grickalice i potajno ih jeli. Njih 41 posto to je činilo skrivajući se u kuhinji, a čak petina (20 posto) priznala je da bi svoje ukradene zalogaje odnijela u automobil kako bi ih pojela u miru.

Studija, provedena putem platforme OnePoll.com, otkrila je da se 38 posto ljudi veseli isprobavanju novih okusa tijekom blagdana, a na božićnu hranu u prosjeku potroše oko 145 eura.

"Hrana je jedna od najboljih strana Božića. To je vrijeme za uživanje u svim sezonskim favoritima, a istraživanje pokazuje da su ljudi otvoreni i za eksperimentiranje s novim okusima. Najbolja stvar kod božićne hrane je to što nema pravila. Postoji samo ograničeno vrijeme u kojem možemo uživati u ovim poslasticama, stoga je najbolje iskoristiti ih dok su dostupne, jer prije nego što se okrenete, blagdani će proći, a posebni zalogaji postat će samo daleka uspomena", rekao je glasnogovornik tvrtke koja je provela istraživanje.

