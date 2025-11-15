Ova slastica poboljšava pamćenje unutar sat vremena: Pozitivno utječe na mozak

U potrazi za metodama poboljšanja kognitivnih sposobnosti, znanstvena zajednica sve više pažnje posvećuje nutrijentima i njihovom izravnom utjecaju na funkciju mozga.

Među brojnim spojevima koji se istražuju, flavanoli iz kakaa ističu se svojim potencijalom. Tamna čokolada, cijenjena zbog svog bogatog okusa, mogla bi biti više od obične poslastice, prenosi New York Post.

Nova studija iz Japana donosi značajne spoznaje koje pokazuju da bi ova namirnica mogla služiti kao brzi poticaj za kognitivne funkcije, s mjerljivim učinkom na pamćenje unutar samo jednog sata od konzumacije. Ključ ovog fenomena leži u biljnim spojevima poznatim kao flavanoli i njihovom neočekivanom mehanizmu djelovanja.

Utjecaj kakaa na pamćenje

Istraživači s Tehnološkog instituta Shibaura u Japanu proveli su studiju, objavljenu u časopisu Current Research in Food Science, koja je istraživala kako flavanoli, biljni spojevi prisutni u kakau, bobičastom voću, jabukama i crnom vinu, utječu na mozak. U eksperimentima provedenim na miševima, znanstvenici su otkrili da su životinje kojima su dani flavanoli pokazale značajno bolje rezultate na testu pamćenja.

Naime, sat vremena nakon unosa flavanola, miševi su pokazali za oko 30 posto bolju sposobnost prepoznavanja novih objekata u svom okruženju u usporedbi s kontrolnom skupinom koja je primila samo vodu. Snimke mozga otkrile su povišene razine noradrenalina, ključnog neurotransmitera povezanog s budnošću i fokusom, upravo u hipokampusu – dijelu mozga odgovornom za pretvaranje kratkoročnih sjećanja u dugoročna.

Posebna značajnost ove studije leži u otkrivenom mehanizmu djelovanja. Učinak, naime, ne ovisi o apsorpciji flavanola u krvotok, što je inače spor fiziološki proces. Umjesto toga, čini se da je ključna sama senzacija okusa.

Dr. Yasuyuki Fujii, voditelj istraživanja, pojasnio je kako opor i gorak okus flavanola djeluje kao izravan podražaj. Taj osjetilni signal putuje živcima izravno do moždanog debla, aktivirajući područje zvano locus coeruleus. Ovaj dio mozga funkcionira kao unutarnji sustav za uzbunjivanje koji, kada se aktivira, oslobađa noradrenalin. Upravo to oslobađanje izoštrava pažnju, povećava budnost i pomaže mozgu da učinkovitije pohrani nove informacije, stvarajući "prozor pamćenja" unutar jednog sata.

Od blagog stresa do boljeg fokusa

Istraživački tim otkriva da unos flavanola djeluje kao "blagi stresor" koji stimulira središnji živčani sustav. Ova reakcija na stres, objašnjava dr. Fujii, fiziološki je slična onoj koju izaziva tjelesna vježba.

Baš kao što vježbanje može poboljšati kognitivne funkcije, tako i umjereni unos flavanola može aktivirati tjelesne mehanizme odgovorne za budnost, što u konačnici poboljšava učenje i fokus. Umjesto da djeluju kao hranjive tvari koje štite moždane stanice, ovi spojevi potiču tjelesne mehanizme za pripravnost.

Iako su rezultati obećavajući, važno je zadržati dozu opreza. Studija je provedena na miševima, a korištene doze flavanola bile su znatno veće od onih koje se nalaze u uobičajenoj porciji tamne čokolade. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdilo imaju li flavanoli isti brzi učinak i na ljude.

Stručnjaci poput neurologa dr. Johnsona Moona ističu da, iako standardna tamna čokolada može sadržavati dovoljno flavanola za poticanje pamćenja, njezine kalorije, šećer i masti mogu nadmašiti potencijalne kognitivne prednosti. Ipak, ovo istraživanje otvara vrata novom polju "senzorne prehrane" – razumijevanju kako okus i miris hrane mogu izravno i brzo utjecati na funkciju mozga.

Umjerena konzumacija tamne čokolade može biti korisna komponenta uravnotežene prehrane, no ne treba je smatrati univerzalnim rješenjem za poboljšanje pamćenja.

