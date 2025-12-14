FREEMAIL
ČEKA SE OČEVID /

Užas u Bedekovčini! Ubio ženu pa presudio sebi

Užas u Bedekovčini! Ubio ženu pa presudio sebi
Foto: Edina Zuko/pixsell/Ilustracija

Ujutro će započeti očevid

14.12.2025.
7:06
danas.hr
Edina Zuko/pixsell/Ilustracija
Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je 14. prosinca 2025. godine, u Bedekovčini, u obiteljskoj kući, počinjeno ubojstvo ženske osobe.

Nakon toga je pretragom terena pronađena osoba koja se dovodi u vezu s događajem, a koja je počinila samoubojstvo.

Ujutro će započeti očevid, a policija će po dovršetku kriminalističkog istraživanja i utvrđivanju svih okolnosti objaviti više informacija. 

 

