Užas u Bedekovčini! Ubio ženu pa presudio sebi

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je 14. prosinca 2025. godine, u Bedekovčini, u obiteljskoj kući, počinjeno ubojstvo ženske osobe.

Nakon toga je pretragom terena pronađena osoba koja se dovodi u vezu s događajem, a koja je počinila samoubojstvo.

Ujutro će započeti očevid, a policija će po dovršetku kriminalističkog istraživanja i utvrđivanju svih okolnosti objaviti više informacija.