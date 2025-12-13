U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube: Donosimo sve detalje

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube. Informacija o splitskom slučaju do upita RTL-a Danas nije bila službeno komunicirana.

U splitskoj epidemiologiji prije desetak dana pojavio se pacijent sa simptomima gube - bolesti poznate iz biblijskih vremena.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić to je potvrdio: "O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom."

Iz Ministarstva zdravstva na naš upit kažu da je riječ o stranom radniku iz Nepala. Već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji. Iz splitske epidemiologije nisu htjeli davati izjave.

Potreban dugotrajan kontakt

Guba je inače, kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija. Uglavnom se prenosi kašljanjem ili kihanjem i potreban je dugotrajan kontakt sa zaraženim.

Epidemiolog Kaić kaže da se guba "očituje kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti- to traje dugo 6 do 12 mjeseci s više vrsta lijekova ali se može izliječiti. Nije to neki veliki bauk."

U Rumunjskoj su jučer potvrđeni prvi slučajevi gube nakon 44 godine, i to kod dvije strane radnice - maserke iz Indonezije. Djevojka se zarazila kada je posjetila obitelj na Baliju i mjesec dana provela sa zaraženom majkom, a onda je zarazila i sestru. Čim je bolest potvrđena, rumunjski ministar zdravstva odmah se obratio javnosti.

Alexandru Rogobete je pojasnio: "Njihova majka je sada u bolnici, potvrđena joj je ova bakterija. Moram naglasiti da jedna masaža ne može lako prenijeti ovu bakteriju. Za gubu ne postoji specifični biomarker. Dijagnoza se može postaviti tek nakon pojave lezija."

Još dvije radnice u salonu, također iz Azije, izolirane su i čekaju rezultate testova.

Odmah je zatvoren salon u kojem su radile, i provedene su mjere dezinfekcije.

U lokalnoj vlasti okruga Cluj gdje se pojavila guba, Maria Forna rekla je: "Nadležne institucije prikupile su nedavnu povijest aktivnosti tvrtke, a klijenti su kontaktirani."

Osnovna cjepiva važna za kolektiv

U Hrvatskoj tek ponavljaju da je sve pod kontrolom. Inače, još se čeka regulacija, koju je potaknuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da se stranim radnicima uvjetuje rad donošenjem dokaza da su cijepljeni.

Kaić pojašnjava riječ je o nekim od onih osnovnih cjepiva koja su važna za kolektiv i imunitet da se spriječi širenje bolesti među stanovništvom, da im se da ako im nedostaje. I to je sada, kaže, u postupku donošenja.

Dodaje, ne samo za cijepljenja, već da se uvedu i pregledi na neke bolesti kojih kod nas nema, a kako bi se otkrile na vrijeme i zaustavilo njihovo širenje.