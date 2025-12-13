Građani ogorčeni na novi rast cijena struje, operater tvrdi: 'Niže je od potrebnog'

Udar na kućne budžete nema kraja. Struja je već poskupjela početkom studenog, a s Novom godinom - i novi rast cijene. Računi će biti veći gotovo dva eura. I to nije sve, jer je pitanje - sprema li se i treće poskupljenje u samo šest mjeseci?

Struja od 1. siječnja ponovno poskupljuje, jer raste cijena mrežarine, i to za 13,5 posto. Za kućanstvo s prosječnom potrošnjom, to znači 1,80 eura svakog mjeseca više. Na godišnjoj razini 22 eura.

U Vladi objašnjavaju da su već najavili postupno otpuštanje subvencija na energente. "Ulaganja u mrežu su poprilična, potrebno je održavati, ovo je bilo predviđeno samim paketom mjera", objašnjava Željko Krevzelj, ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva.

Dakle, sve se pravda ulaganjima. A povećanje cijena tražili su Hrvatski operator prijenosnog sustava i HEP. U HEP-u tako poručuju: "Prethodna naknada za distribuciju električne energije nije bila dostatna za pokriće tekućih investicijskih projekata", dok u HOPS-u - jedinom hrvatskom operateru elektroenergetskog prijenosnog sustava - kažu da je povećanje niže od potrebnog i dodaju: "Došlo je do značajnog rasta troškova u djelatnosti prijenosa električne energije, ponajprije zbog viših cijena električne energije".

'To je udar na životni standard'

Cijena struje već je rasla prošlog mjeseca. Do 1. studenog prosječno je kućanstvo plaćalo 40, 65 eura na mjesec. Od 1. studenog računi su podignuti na 43,65 eura. A od Nove godine novi udar – 45,61 eura. Cijena raste i poduzetnicima pa nas je zanimalo hoće li se rast cijena struje preliti na potrošače na što Boris Podobnik, predsjednik udruge Glas poduzetnika odgovara: "To se podrazumijeva. Ako ti poraste cijena struje, a struja ti jako puno saudjeluje u tvojoj proizvodnji i usluzi, netko na kraju to mora platiti, a to će platiti obični građani".

Za začarani krug jako dobro znaju i u udrugama za zaštitu potrošača. Prozivaju Vladu. "Što znači umirovljeniku kojem je mirovina porasla 6 eura da mu poskupi struja dva eura, da mu poskupi dopunsko osiguranje 6 eura, šta on ima od toga. To je definitivno udar na životni standard", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

'Vlada će djelovati ako bude potrebno'

Željko Krevzelj, ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva, na mogući val poskupljenja odgovara da će Vlada djelovati ako bude potrebno i dodaje. "Ovdje je važno naglasiti odgovorno ponašanje pojedinaca. Ne samo građana nego i gospodarstvenika, jer racionalna potrošnja i ušteda jedan su od važnih elemenata".

Socijalno ugroženi kupci, njih 117 tisuća, i dalje će primati vaučere od 70 eura za energente. A hoće li za 4 mjeseca doći do trećeg poskupljenja struje, u Vladi zasad ne otkrivaju. Ovaj paket mjera subvencija vrijedi do travnja.