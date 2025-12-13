Iz HEP-a objasnili zašto su tražili poskupljenje struje, pazite na koga se pozivaju

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je nove tarifne stavke za prijenos i distribuciju električne energije koje stupaju na snagu 1. siječnja 2026.

Za prosječno kućanstvo u tarifnom modelu Bijeli (3.105 kWh godišnje) to znači rast naknade s 5,34 na 6,06 centi po kWh. U praksi, godišnji trošak raste sa 166 na 188 eura. Razlika iznosi oko 22 eura godišnje, odnosno 1,8 eura mjesečno.

"Nove tarife trebale bi osigurati stabilno financiranje operatora i održavanje sigurnosti elektroenergetskog sustava u narednim godinama", rekli su iz HERA-e.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HEP objasnio zašto su tražili veće cijene

Iz HEP-a su za RTL Danas objasnili zašto su od HERA-e tražili povećanje 'mrežarine', odnosno cijene distribucije struje.

"Sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada RH je operatorima prijenosne i distribucijske mreže (HOPS i HEP ODS) dopustila da nadležnom regulatoru (HERA) podnesu zahtjev za povećanje naknade za korištenje mreže prijenosa i distribucije (mrežarine), koje bi se primjenjivalo od 1. siječnja 2026.", naveli su.

Dodaju i da je uredbom određeno da za 2026. društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. može podnijeti zahtjev Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji za povećanjem iznosa tarifnih stavki do najviše 10 posto. S druge strane, društvo HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. može podnijeti Zahtjev za povećanjem iznosa tarifnih stavki do najviše 15 posto.

"Kako prethodna naknada za distribuciju električne energije nije bila dostatna za pokriće tekućih investicijskih projekata HEP ODS-a koji jamče sigurnost i kvalitetu opskrbe električne energijom, HEP ODS je sukladno Uredbi Vlade RH podnio zahtjev HERA-i za povećanje naknade za korištenje distribucijske mreže (mrežarine).Na temelju iste Uredbe, HERA je na sjednici od 11. prosinca donijela Odluku o povećanju tarifnih stavki linearno za sve stavke 15 posto", dodaju iz HEP-a.

Povećanje investicijskog potencijala

Povećanje cijena, ističu, omogućit će povećanje investicijskog potencijala HEP ODS-a.

"Kako bi stvorili uvjete za sigurnu opskrbu i prihvat električne energije u mrežu u sljedećem trogodišnjem razdoblju među ostalim ulaganjima u planu je izgradnja zamjena i rekonstrukcija čak 890 trafostanica, 2 916 km srednjenaponske mreže i 3 804 km niskonaponske mreže. Sve navedeno sukladno je smjernicama Europske unije, desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a i Nacionalnog energetskog klimatskog plana (NECP-a)", zaključuju.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada reže mjere pomoći, doznajemo koliko će biti skuplji struja i plin i što će biti sa zamrznutim cijenama