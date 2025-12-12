Struja skuplja od 2026.! Objavljene nove cijene, svi će plaćati više

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je nove tarifne stavke za prijenos i distribuciju električne energije koje stupaju na snagu 1. siječnja 2026.

Prema Zakonu o tržištu električne energije, HERA određuje visinu tarifnih stavki. Uredba o otklanjanju poremećaja na tržištu energije omogućila je operatorima da zatraže povećanje cijena. HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) mogao je tražiti rast do 15 posto, a Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) do 10 posto.

"Obje tvrtke iskoristile su mogućnost maksimalnog povećanja i 30. rujna 2025. predale zahtjev HERA-i. Razlog je rast troškova zbog viših veleprodajnih cijena struje te poskupljenja materijala i radova. Dosadašnje tarife više nisu pokrivale troškove, što je prijetilo usporavanjem ulaganja u mrežu i energetske tranzicije. HERA je zahtjeve prihvatila. Naknada za korištenje mreže tako će porasti u prosjeku 13,5 posto za sve kategorije potrošača", izvijestila je HERA danas.

Promjene i za G-tarifu

Za prosječno kućanstvo u tarifnom modelu Bijeli (3.105 kWh godišnje) to znači rast naknade s 5,34 na 6,06 centi po kWh. U praksi, godišnji trošak raste sa 166 na 188 eura. Razlika iznosi oko 22 eura godišnje, odnosno 1,8 eura mjesečno.

HERA je prvi put donijela i tarifne stavke za proizvođače električne energije koji predaju energiju u mrežu. Ova naknada naziva se G-tarifa. Primjenjuje se samo na proizvođače s važećom dozvolom HERA-e.

HOPS je predložio G-tarifu od 0,116 €/kW (0,39 €/MWh), dok je HEP-ODS izračunao iznos od 0,142 €/kW (0,42 €/MWh). Obje vrijednosti su unutar maksimalnog ograničenja propisanog europskom Uredbom.

"Nove tarife trebale bi osigurati stabilno financiranje operatora i održavanje sigurnosti elektroenergetskog sustava u narednim godinama", zaključuju iz HERA-e.

