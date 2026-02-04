Nema dogovora, nervoza sve veća - prijeti štrajk? 'Smiješno je da nemamo pravo na to'

Ni nakon još jednog pokušaja nema dogovora između Vlade i sindikata javnih službi o povećanju osnovice plaća i naknadi za topli obrok. Vlada ostaje pri svojoj posljednjoj ponudi - kojom osnovica raste za ukupno 3 posto u ovoj godini. Pregovori su se pratili i u školama. Ni osmog puta nije postignut dogovor javnih sindikata i Vlade!

"Za nas u školstvu ova ponuda je neprihvatljiva i situacija je ridikulozna jer povećanje osnovice ne prati inflaciju, sami znate koliko je inflacija, koliko su troškovi života porasli", objasnila je Sanja Strpić, profesorica matematike u OŠ Augusta Šenoe Zagreb.

Pala nije nova Vladina ponuda. Ono što je Sindikatima ponuđeno i što će dobit svi, jer su državni prihvatili je povećanje u tri navrata od ukupno tri posto. Time će osnovica s 1005 eura do kraja godine porasti na 1035.

Smatrali ga rješenjem

Od toplog obroka od 30 eura na kraju - ništa.

"Naravno da topli obrok više osjete spremačice i domari nego tko ima koeficijent 4 ili 5. Jasno je da su maske pale i da tu više nema prostora nekoj pogodbi", rekao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

Obrok su mnogi već smatrali riješenim jer je bio dio pregovora, a onda preokret.

"Zaista je smiješno da nemamo pravo na topli obrok od 30 eura, kada se to podijeli na 30 dana to je euro za dan, evo samo zamislite što se može za jedan eura, i sad na kraju je i to izbačeno iz vladine ponude", nadodaje Strpić.

Rast će im i terenski dodatak na 30 eura, a naknada za novorođenče s 221 na 441 euro. Ponuda je to sveukupno vrijedna 300 milijuna eura.

"Ako je bilo gubljenje vremena, onda ste trebali pitati Sindikate zašto su inzistirali na ovom osmom sastanku, gdje smo im ranije iznijeli ponudu i nakon njih su bili državni i oni su pristali", rekao je Marin Piletić, ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Provodi se anketa

11 javnih sindikata provest će anketu među svojim članovima o ovoj Vladinoj ponudi, a tek nakon toga odlučit će hoće li biti sindikalnih akcija.

"Kako bismo izbjegli na sve načine dvojbu daje ovo odbijanje nas 11 predstavnika sindikata, to je prilika da Vlada vidi što o tome misli gotovo 190 tisuća radnika u javnim službama", nadodaje Stipić.

Već je jasno da će Vlada kod dijela profesora na popravni ispit.

"Napredovala sam u struci u učitelja mentora i moja je plaća je u rangu ljudi koji su stručne spreme što je zaista degradiranje i nas i cijele struke. Mene zanima je li ima Vlada u vidu to što će biti s obrazovanjem koji je stup društva", zaključuje Strpić.

Ministar zasad kaže - ne, ali...

"Mi ćemo dakle ove godine ponovno sjesti za stol i pregovarati za osnovici za ovu godinu, ali pregovarat ćemo ponovno oko naknade za prehranu kao novom pravu", zaključio je Piletić.

Nakon osmog kruga pregovora, jasno je da se vladajući i sindikati ne vode istom matematikom.