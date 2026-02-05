Vlada na sjednici o Zakonu o strancima: Pratite Plenkovićevo uvodno obraćanje

Vlada će sa sjednice u Hrvatski sabor uputiti izmjene Zakona o strancima radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, a kako bi se osigurali uvjeti za provedbu Pakta o migracijama od lipnja 2026. godine.

Zakonom se uređuje postupak izdavanja jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemlja u RH, rok rješavanja postupka, kao i zaštita državljana trećih zemalja u smislu promjene poslodavca i slučajevima nezaposlenosti.

Na dnevnom redu Vlade je i prijedlog uredbe o načinu financiranja jedinica lokalne i područne samouprave, kao i odluke o financiranju potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova, zdravstvenih ustanova, domova za starije i javnih vatrogasnih postrojbi.

Sjednicu Vlade i uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića pratite uživo na net.hr.

