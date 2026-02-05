FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
A IDE NOVO NEVRIJEME /

Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke

Zbog mora koje se prelilo preko obale mnogi objekti uz more potopili su se, a vatrogasci su cijelu noć imali pune ruke posla

5.2.2026.
10:11
Katarina Dimitrijević HrnjkašIva Vukšić
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Olujno jugo pogodilo je u srijedu navečer šire područje Dalmacije, a posebno dramatično bilo je u Kaštelima odakle smo dobili video na kojem se vidi sva silina nevremena koje je pogodilo to područje. 

Snimka iz Kaštel Novog pokazuje koliko je jaka bila plima zbog koje se more prelilo preko rive i potopilo terase ugostiteljskih objekata. Snažni valovi udarali su o obalu i doslovno potopili šetalište uz more. 

Duž obale u mnogim mjestima zabilježena je rijetko viđena plima koja je dosezala čak 95 centimetra što je izazvalo plavljenja riva u priobalnim i otočnim mjestima, a najkritičnije je bilo u Kaštelima gdje su poplavljeni brojni objekti, doznaje se u četvrtak u splitskom Pomorsko meteorološkom centru, u kojem u petak očekuju nove pojačane udare juga.

"Registrirali smo plimu mora 95 centimetara te se voda sinoć izlila na rivu na Bačvicama i kod Zente u Splitu", rekao je u četvrtak ujutro Hini Goran Turčinov, dežurni u Pomorskom meteorološkom centru u Splitu.

Nezapamćena plima plavila rive i kuće

Po njegovim riječima plima je uzrokovala plavljenje riva u više dalmatinskih mjesta u priobalju i na otocima ali se voda brzo povlačila i nije plavila objekte izuzev Kaštela, gdje je je zabilježeno plavljenje objekta.

Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Vatrogasni zapovjednik Kaštela Darko Maretić rekao je da je Kaštela pogodila ciklona kakva se ne pamti desetljećima.

"Imali smo oko 200 poziva građana koji traže pomoć zbog plavljenja objekta, voda iz mora izlila se duž cijele rive u Kaštelima" kazao je Maretić.

Dodao je da je došlo do plavljenja više objekata, restorana i kafića, ali se stanje jutros stanje smirilo te vatrogasci nastavljaju s ispumpavanjem vode iz poplavljenih objekata.

Jaki udari vjetra noćas su kod Palagruže stvarali valove do osam metara visine, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda na Marjanu.

Rekli su da su registrirali udar juga na splitskom području od 130 kilometra na sat.

U Pomorskom metodološkom centru kažu kako  se u petak očekuju novi pojačani udari juga u Dalmaciji te se mogu očekivati i nove plime i izlijevanje mora.

Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Među poplavljenih mjesta je i Šibenik u kojem se Dolac našao pod vodom. To je jedan od najizloženijih kvartova u Šibeniku. More se i tu prelilo preko rive te ušlo u podrume i prizemlja kuća.

Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Šubenik IN piše da stanari upozoravaju da se ovakve situacije događaju sve češće te da je stanje postalo alarmantno, a nedavno je plima bila tolika da su se brode skoro poravnale s automobilima parkiranim uz obalu.

Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

"Ovo više nije pitanje neugode, nego sigurnosti i normalnog života. Svaka jača južina znači borbu s morem u vlastitim kućama", poručuju stanari, apelirajući na nadležne da se napokon krene u realizaciju projekta koji bi trajno riješio problem plavljenja jednog od najstarijih i najosjetljivijih dijelova Šibenika.

NevrijemeKaštelaPlimaOlujno Jugo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
A IDE NOVO NEVRIJEME /
Dalmaciju pogodila nezapamćena plima! More u Kaštelima 'progutalo' rivu, stižu dramatične snimke