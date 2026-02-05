Ciklona se premješta preko Hrvatske, meteorolog otkriva kada će više stati kiša

Ujutro većinom oblačno uz malo rjeđu povremenu kišu, koja će izraženija pa i lokalno obilnija još biti na području Dalmacije, gdje može i zagrmjeti. Najmanje kiša na istoku, ponegdje i nimalo. Jugo će do prijepodneva malo popustiti te okrenuti na umjeren, samo prolazno jak južni i jugozapadni vjetar.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje tmurno, a povremena kiša bit će češća pojava. Vjetar većinom slab, ali prohladno, temperatura tek za nijansu viša od jučerašnje, bit će između pet i osam Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu opet dosta oblaka, a kiša izglednija oko gorja na zapadu i u Posavini. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a temperatura od sedam do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo poslijepodne, što znači i kraća sunčana razdoblja, a navečer i djelomično razvedravanje. No, još će biti kiše, osobito prema jugu. Zapuhat će nakratko sjeverozapadnjak i bura, a navečer ponovno jača jugo. Bit će uglavnom između 12 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu će se prorijediti kiša, najupornija na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, pojačan uz zapadnu obalu Istre. Temperatura malo malo niža, bit će od devet do 13 Celzijevih stupnjeva uz more, a između pet i sedam stupnjeva u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti promjenjivo, gotovo svakodnevno uz barem malo kiše, manje za vikend, osobito u nedjelju kada bi oborine mogle i potpuno izostati. Malo toplije od prosjeka, posebice od subote uz sunčana razdoblja. Postupno malo hladnije idućeg tjedna.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u petak obilnija kiša i jako jugo, zatim samo mjestimična i sporadična u dane vikenda. No, s novim naoblačenjem u novom tjednu kišovitije u Dalmaciji, barem dok se bura sa sjevernog dijela ne proširi duž cijele obale. No, temperatura ovdje bez veće promjene.