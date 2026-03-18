OZBILJNA PRIČA /

Objavljen trailer za novi nastavak Spidermana: 'Ovo bi moglo biti remek djelo!'

Objavljen trailer za novi nastavak Spidermana: 'Ovo bi moglo biti remek djelo!'
Foto: Sony/Marvel Studios/Ferrari/Profimedia

Nakon što je dr. Stephen Strange bacio čaroliju na kraju filma Spiderman: No Way Home, svijet je zaboravio da Peter Parker postoji

18.3.2026.
14:41
Hot.hr
Sony Pictures je objavio trailer za novi nastavak Spidermana: Brand New Day koji bi u kina trebao doći na ljeto, navodno bi u SAD-u trebao ugledati svjetlo dana 31. srpnja.

Film režira Destin Daniel Cretton, scenarij su napisali Chris McKenna i Erik Sommers, a glavne uloge tumače Tom Holland kao Peter Parker/Spiderman uz Zendayu, Sadie Sink, Jacoba Batalona, ​​Jona Bernthala, Tramell Tillman, Michaela Manda i Marka Ruffala.

Radnja novog Spidermana nastavlja se na prethodni nastavak Spidermana: No Way Home.

Foto: Screenshot/YouTube

Svijet je zaboravio da Peter Parker postoji...

Nakon što je dr. Stephen Strange bacio čaroliju na kraju filma, svijet je zaboravio da Peter Parker postoji. Četiri godine kasnije, Peter Parker anonimno štiti New York City kao glavni junak Spiderman. Istražujući niz zločina, otkriva veću misteriju i suočava se s posljedicama svoje prošlosti...

Prvi trailer je oduševio fanove diljem svijeta, a mnogi već idu tako daleko da od novog nastavka omiljenog super junaka očekuju remek-djelo. 

Pogledajte trailer: 

 

