Rubio nakon sastanka u Bijeloj kući: 'Prvi puta u tri godine čini se da postoji napredak'

Starije:

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da su počele pripreme za sastanak ruskog Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Opisao je razgovore sa Zelenskim "vrlo dobrim".

U Bijeloj kući su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Ključne informacije:

Trump ugostio Volodimira Zelenskog i europske čelnike

Trump tijekom razgovora nazvao Putina

Zelenski je izjavio da je spreman sastati se s Putinom bilateralno

Britanski premijer Keir Starmer kaže da će se pregovori o sigurnosnim jamstvima nastaviti danas

Zelenski: 'Sve će biti razrađeno kroz desetak dana'

Rubio: Prvi puta u tri godine čini se da postoji napredak

6.40 - Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su jučerašnji sastanci u Washingtonu označili prvi put u tri godine rata, gdje se "čini da postoji neki napredak".

Nazvavši to "velikim trenutkom", Rubio je za Fox News rekao da ključni razgovori između Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog, europskih čelnika i glavnog tajnika NATO-a "napreduju", ali će trebati više vremena, piše Sky News.

Kada je upitan o sigurnosnim jamstvima - jednom od ključnih ishoda dana u koje je Trump obećao da će SAD biti uključen - Rubio je rekao da Amerika surađuje sa svojim saveznicima kako bi shvatila kako će točno izgledati.

"Trenutno radimo na tome“, rekao je.

"Ukrajinci su nam rekli da je najjače sigurnosno jamstvo koje mogu smisliti, s obzirom na njihovu budućnost, imati snažnu vojsku, i to je druga dinamika koja se promijenila.

"Više ne dajemo Ukrajini oružje. Više ne dajemo Ukrajini novac. Sada im prodajemo oružje, a europske zemlje plaćaju za to putem NATO-a.

"Koriste NATO za kupnju oružja i njegov transfer Ukrajini. To je još jedna velika promjena u odnosu na način na koji se ovom ratu pristupilo samo nekoliko ljudi – na primjer, samo pod Bidenovom administracijom.“

Također je rekao da je sporazum o mineralima, koji je Ukrajina potpisala u veljači, a koji uključuje novi fond za ulaganje u ukrajinske minerale, rijetke zemlje i druge vrijedne prirodne resurse, klasificiran kao sigurnosno jamstvo.

Povratak ukrajinske djece u fokusu razgovora u Bijeloj kući

6.32 - Ursula von der Leyen zahvalila je Donaldu Trumpu na onome što je nazvala njegovom "predanošću" osiguravanju sigurnog povratka ukrajinske djece koju je otela Rusija.

Tijekom jučerašnjih razgovora pozvala je na povratak djece koja trenutno nisu sa svojim obiteljima, temu o kojoj je govorila i prva dama SAD-a, Melania Trump.

"Ursula von der Leyen, ugledna i vrlo cijenjena predsjednica Europske komisije i ja razgovarali smo o ogromnom svjetskom problemu nestale djece", rekao je Trump nakon jučerašnjih sastanaka.

Dodao je: "Ovo je, također, velika tema s mojom suprugom Melanijom... svijet će surađivati kako bi ih, nadamo se, vratio kući njihovim obiteljima."

Nasuprot Trumpu u Ovalnom uredu, Volodimir Zelenski proslijedio je pismo koje je napisala njegova supruga i naslovilo na prvu damu.

To se dogodilo nakon što je Melania pisala Vladimiru Putinu na američko-ruskom summitu na Aljasci prošli tjedan.

Američki predsjednik rekao je da je pismo "vrlo dobro primljeno" od strane Putina.

'Sigurnosna jamstva za Ukrajinu bit će razrađena u roku od 10 dana'

6.30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od 10 dana.

"Sigurnosna jamstva vjerojatno će "raspakirati" naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od sljedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

Ukrajinski predsjednik rekao je i da postoji ukrajinska ponuda za kupnju američkog oružja vrijedna oko 90 milijardi dolara.

FT: Ukrajina nudi ugovor o oružju vrijedan 100 milijardi dolara za sigurnosna jamstva SAD-a

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom.

Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.

Ostaci uništenih ukrajinskih dronova izazvali požare u ruskom Volgogradu

6.15 - Ostaci uništenih ukrajinskih dronova izazvali su požare u rafineriji nafte i krovu bolnice u ruskoj Volgogradskoj regiji, objavila je u utorak uprava te jugozapadne ruske regije u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram,

"Vatrogasci rade na licu mjesta pokušavajući obuzdati i ugasiti požare", citiraju u objavi iz uprave guvernera regije Andreja Bočarova.

Dodaju da "prema preliminarnim informacijama, nema ozlijeđenih".

Ruska uprava civilnog zrakoplovstva Rosaviatsia objavila je na Telegramu da su letovi u i iz Volgograda bili zaustavljeni oko tri sata tijekom noći.

Opseg napada nije odmah bio jasan, a Bočarov je napade dronova nazvao "masovnim".

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće i nije bilo neposrednog komentara iz Ukrajine.

Kijev tvrdi da su njihovi napadi unutar Rusije odgovor na kontinuirane napade Moskve tijekom rata i da im je cilj potkopati infrastrukturu ruske vojske, uključujući energetsku.

Rafinerija nafte u Volgogradu pripada ruskom naftnom divu Lukoilu i već je bila zatvorena nakon napada dronovima, rekli su u ponedjeljak izvori upoznati sa situacijom.

Prerada nafte u rafineriji u Volgogradu zaustavljena je najmanje do sredine rujna.

U prošloj 2024., rafinerija u Volgogradu preradila je 13,7 milijuna metričkih tona nafte ili 5,1 posto ukupnog obujma u ruskim rafinerijama.

Rutte: Članstvo Ukrajine u NATO-u nije raspravljano

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u ponedjeljak nakon sastanka o Ukrajini u Bijeloj kući da se o članstvu Ukrajine u NATO-u nije raspravljalo, ali da se raspravlja o sigurnosnim jamstvima tipa Članka 5 za tu zemlju koju je Rusija napala u veljači 2022.

"Situacija je sljedeća - SAD i neke druge zemlje rekle su da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Službeni stav NATO-a... jest da postoji nepovratan put za Ukrajinu u NATO", rekao je Rutte tijekom intervjua u emisiji "The Ingraham Angle" na Fox Newsu.

"Ono o čemu ovdje raspravljamo nije članstvo u NATO-u, raspravljamo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu tipa članka 5, a što će točno to podrazumijevati, sada ćemo detaljnije raspraviti", rekao je Rutte.

Članak 5 osnivačkog ugovora NATO-a utjelovljuje načelo kolektivne obrane, u kojem se napad na bilo koju od 32 članice smatra napadom na sve. Pridruživanje Atlantskom savezu strateški je cilj za Kijev koji je ugrađen u ustav zemlje.

Rutteovi komentari napominju da bi se Ukrajini moglo ponuditi sigurnosno jamstvo tog opsega umjesto članstva u NATO-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin isključio.

Nakon summita s Putinom u petak na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump sastao se u ponedjeljak u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i čelnicima NATO-a i EU.

Rutte je za Fox News rekao da su na sastanku raspravljana sigurnosna jamstva za Ukrajinu te da nije bilo rasprave o prisutnosti vojnika na terenu.

Trump je sastanke u ponedjeljak opisao kao "vrlo dobre" i rekao da je nazvao Putina kako bi započeo s pripremama za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika prije trilateralnog sastanka na kojem bi sudjelovao i Trump.

POGLEDAJTE VIDEO: Što možemo očekivati na sastanku u Washingtonu? Stručnjak: 'Razgovor s Zelenskim bit će manje ugodan'