Zelenski obukao 'najbolje odijelo koje ima' za sastanak s Trumpom: A kad stavi kravatu, bit će to znak...

Volodimir Zelenski trenutačno ima mnogo briga.

Tri godine je u ratu u kojem je poginulo 70.000 njegovih ljudi, a sada ga čeka sastanak s Vladimirom Putinom, čovjekom koji nikada nije skrivao svoje antipatije prema njemu, piše Metro.co.uk.

Moda mu je vjerojatno zadnja na pameti, ali je zato jedan od fokusa javnosti prije sastanka bio u čemu će se ukrajinski vođa pojaviti u Bijeloj kući.

I sam Zelenski je očito računao da bi mali modni preokret mogao pomoći u diplomaciji i potaknuti američkog predsjednika Donalda Trumpa da podrži postizanje mirovnog sporazuma s Rusijom.

U veljači je ukrajinski čelnik bio izložen porugama američkog novinara jer je prigodom posjeta Ovalnom uredu nosio vojničku odjeću, a ne poslovno odijelo.

Taj sarkastični komentar potaknuo je Trumpa i potpredsjednika JD Vancea da napadnu Zelenskog jer "nije dovoljno zahvalan" na američkoj pomoći u ratu protiv Rusije.

"Oh, pogledajte, baš ste se dotjerali', ironičan je bio Trump dok je pozdravljao svog ukrajinskog kolegu na ulazu u Zapadno krilo.

Šest mjeseci kasnije, vidjeli smo sasvim drugu sliku.

Svoju uobičajenu odjeću vojnog stila zamijenio je crnim sakoom, visoko zakopčanom crnom košuljom i crnim hlačama.

"Ne mogu vjerovati, oduševljen sam!“, rekao je američki predsjednik Donald Trump nakon što ga je ugledao.

"To je najbolje što imam“, odgovorio je Zelenski vidno raspoložen.

Promjena odjeće većini nije velika stvar, ali Zelenski je redovito nosio standardne terenske uniforme kao izraz solidarnosti s oružanim snagama svoje zemlje otkako je rat izbio.

Takvu je odjeću - crnu polo majicu dugih rukava s ukrajinskim trozubom kao grbom - nosio tijekom svog posljednjeg posjeta Bijeloj kući.

'Nosit ću nešto jeftinije'

"Nosit ću odijelo nakon što ovaj rat završi, da. Možda nešto poput vašeg, da, možda nešto bolje", rekao je.

"Ne znam, vidjet ćemo. Možda nešto jeftinije", dodao je.

Iako Zelenski na kraju nije obukao ono što je Glenn nosio – plavo odijelo i kravatu s uzorkom – čini se da je ovaj put dobio odobravanje desničarskog dopisnika kabelske televizije.

Rekao je Zelenskom: "Izgledaš fantastično u tom odijelu.“

Trump je rekao: "Rekao sam i ja isto“, prije nego što se nagnuo prema Zelenskom i dodao: "To je onaj koji te prošli put napao“

"Sjećam se toga“, odgovorio je Zelenski. Zatim je dodao Glennu:

"U istom si odijelu. Ja sam se presvukao, ti nisi", zabavio je time okupljene novinare.

Crni sako predsjednika Ukrajine dizajnirao je dizajner iz Kijeva Viktor Anisimov, a on ga je prvi put obukao u travnju za sprovod pape Franje.

Anisimov je za WWD rekao da je pokušao prilagoditi vojnu odjeću koju Zelenski nosi godinama kako bi "stvorio dostojanstvenu sliku koja odražava stvarnost vremena u kojem naša zemlja živi".

Trump je već prije vidio tu jaknu. Zelenski ju je nosio s crnom majicom, hlačama i vojnim čizmama tijekom NATO summita u lipnju.

Čini se da je Trump želio vidjeti Zelenskog kako je ponovno nosi – Bijela kuća pitala je ukrajinske dužnosnike hoće li nositi odijelo prije sastanka, rekli su izvori za Axios.

"Bilo bi sjajno da nosi kravatu, ali ne očekujemo da će to učiniti“, našalio se izvor.

Zelenski nije stavio kravatu. Zavjetovao se 2022. da nikada neće nositi odijelo i kravatu dok Ukrajina ne dobije rat.

