Što se krije iza fotografije Trumpa i Zelenskog pred kartom Ukrajine: Slijedi li 'suočavanje s realnošću'?

U Ovalnom uredu Bijele kuće, neposredno prije sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, bila je postavljena velika karta Ukrajine. Na njoj je istočni dio zemlje bio označen ružičastom bojom, jasno prikazujući teritorije koje trenutno kontrolira Rusija, riječ je o otprilike 20 posto ukupnog teritorija Ukrajine.

Trump je pozvao Zelenskog da se suoči s realnošću, navodi EADaily.

❗️A large map of Ukraine was placed in the Oval Office before the closed-door negotiations between Trump and Zelensky



Eastern Ukraine is shaded in pink, showing the territories occupied by Russia.



BBC correspondent Anthony Zarker believes that the map could serve as a visual… pic.twitter.com/ehMxfi1xxO — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Fotografiju karte objavio je i Dan Scavino, dugogodišnji Trumpov suradnik, naglašavajući da je snimljena neposredno prije nego što su američki i ukrajinski predsjednik krenuli na sastanak s europskim čelnicima.

Prema ocjeni dopisnika BBC-a Anthonyja Zarkera, karta je mogla poslužiti Trumpu kao argument u pokušajima da izvrši pritisak na Zelenskog oko potencijalne teritorijalne razmjene u zamjenu za mir.

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse…

Američki predsjednik poznat je po tome što voli 'ilustrirati' ono o čemu govori. Time, smatraju stručnjaci, naglašava poruku koju šalje, a cjelokupni dojam važnosti odluke time dodatno dobiva na težini. Posljednji primjer toga bila je njegova dramatična najava carina pojedinim zemljama, koju je Trump obznanio držeći u ruci veliku ploču s postotcima koji, u tom trenutku, nisu bili posebno informativni. Poruka je ipak bila upečatljiva.

Je li karta Ukrajine, prikazana ukrajinskom predsjedniku - koji je vjerojatno ponajbolje upoznat sa situacijom na terenu i zemljom koju je Rusija okupirala - bila tek performans ili je poslužila za značajne uvide, pokazat će vrijeme.

Podjela Ukrajine

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je na Aljasci iznio svoj zahtjev Trumpu: Moskva bi se zadovoljila time da Ukrajina preda cijeli Donbas (Luhansku i Donjecku oblast), dok bi Zaporižje i Herson navodno ostali pod ukrajinskom kontrolom. Sve četiri regije Putin je anektirao u rujnu 2022. godine.

Trenutno ruske snage drže gotovo cijeli Luhansk te oko dvije trećine Donjecka. Putinova zamisao podrazumijevala bi da Ukrajina prepusti i one dijelove Donbasa koje ruska vojska još nije zauzela.

Predsjednik Zelenski, međutim, ostaje čvrst u stavu da se teritorij ne može pregovarati. Ukrajinski ustav predviđa da bi svaka promjena granica morala biti potvrđena referendumom i odobrena u parlamentu. Javnost pritom stoji na istoj liniji, prema najnovijim anketama, približno 60 posto građana Ukrajine protivi se bilo kakvoj teritorijalnoj razmjeni s Rusijom.

