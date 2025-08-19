PODJELA TERITORIJA /

Što se krije iza fotografije Trumpa i Zelenskog pred kartom Ukrajine: Slijedi li 'suočavanje s realnošću'?

Foto: Profimedia, Screenshot X

Fotografiju karte objavio je i Dan Scavino, dugogodišnji Trumpov suradnik, naglašavajući da je snimljena neposredno prije nego što su američki i ukrajinski predsjednik krenuli na sastanak s europskim čelnicima

19.8.2025.
9:45
danas.hr
Profimedia, Screenshot X
U Ovalnom uredu Bijele kuće, neposredno prije sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, bila je postavljena velika karta Ukrajine. Na njoj je istočni dio zemlje bio označen ružičastom bojom, jasno prikazujući teritorije koje trenutno kontrolira Rusija, riječ je o otprilike 20 posto ukupnog teritorija Ukrajine.

Trump je pozvao Zelenskog da se suoči s realnošću, navodi EADaily.

 

 

Fotografiju karte objavio je i Dan Scavino, dugogodišnji Trumpov suradnik, naglašavajući da je snimljena neposredno prije nego što su američki i ukrajinski predsjednik krenuli na sastanak s europskim čelnicima.

Prema ocjeni dopisnika BBC-a Anthonyja Zarkera, karta je mogla poslužiti Trumpu kao argument u pokušajima da izvrši pritisak na Zelenskog oko potencijalne teritorijalne razmjene u zamjenu za mir.

 

Američki predsjednik poznat je po tome što voli 'ilustrirati' ono o čemu govori. Time, smatraju stručnjaci, naglašava poruku koju šalje, a cjelokupni dojam važnosti odluke time dodatno dobiva na težini. Posljednji primjer toga bila je njegova dramatična najava carina pojedinim zemljama, koju je Trump obznanio držeći u ruci veliku ploču s postotcima koji, u tom trenutku, nisu bili posebno informativni. Poruka je ipak bila upečatljiva. 

Foto: Profimedia

Je li karta Ukrajine, prikazana ukrajinskom predsjedniku - koji je vjerojatno ponajbolje upoznat sa situacijom na terenu i zemljom koju je Rusija okupirala - bila tek performans ili je poslužila za značajne uvide, pokazat će vrijeme.

Podjela Ukrajine

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je na Aljasci iznio svoj zahtjev Trumpu: Moskva bi se zadovoljila time da Ukrajina preda cijeli Donbas (Luhansku i Donjecku oblast), dok bi Zaporižje i Herson navodno ostali pod ukrajinskom kontrolom. Sve četiri regije Putin je anektirao u rujnu 2022. godine.

Trenutno ruske snage drže gotovo cijeli Luhansk te oko dvije trećine Donjecka. Putinova zamisao podrazumijevala bi da Ukrajina prepusti i one dijelove Donbasa koje ruska vojska još nije zauzela.

Predsjednik Zelenski, međutim, ostaje čvrst u stavu da se teritorij ne može pregovarati. Ukrajinski ustav predviđa da bi svaka promjena granica morala biti potvrđena referendumom i odobrena u parlamentu. Javnost pritom stoji na istoj liniji, prema najnovijim anketama, približno 60 posto građana Ukrajine protivi se bilo kakvoj teritorijalnoj razmjeni s Rusijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa stigla Trumpu, određuje li se budućnost našeg kontinenta? Ovo je Direktova analiza

Donald TrumpVolodimir ZelenskiRat U UkrajiniSadRusija
