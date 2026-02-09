FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV U ZRAKU /

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
×
Foto: Rtl

Kako su prošli spojevi i je li netko oduševio dovoljno da već dobije svoju novu ružu, pokazat će nova epizoda

9.2.2026.
0:12
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijekom novog jutra u vili najglasnije se razgovaralo samo o jednoj temi – dvije djevojke na prošloj su ceremoniji dobile veliku priliku, a obje su se složile da će je itekako pokušati iskoristiti.

Mišljenja je mnogo, neke dame smatraju da je to nezasluženo, dok neke poručuju da se ne boje konkurencije, a neke ne skrivaju kako su u strahu da će upravo one izvući deblji kraj.

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
Foto: Rtl

„Čuvam svog asa u rukavu“, poručuje jedna djevojka na kojoj je velika odluka.

U vilu stižu dva pisma, po jedno za svaki tim – vrijeme je za grupne spojeve. Tri „sretnice“ iz svakog tima dan će provesti s Karlom ili Petrom. Neočekivane aktivnosti na plaži djevojke će dijelom zbuniti, no neće se predavati: „Baš me malo uhvatio strah.“

„Priželjkivala sam si nešto ozbiljnije, malo mi je prejednostavno“, jedna dama pokazat će i dozu nezadovoljstva kad vidi mjesto na kojem će se odviti spoj.

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
Foto: Rtl

Dobri odnosi među damama bit će itekako vidljivi, no kad ugledaju svoje Savršene, proradit će emocije i natjecateljski duh.

„Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim“, reći će jedna djevojka i prva se izboriti za vrijeme nasamo sa svojim Savršenim.

Razgovori o obitelji, budućnosti, samoći, ljubavi, pa čak i iskrene suze, obilježili su spojeve, no dvije dame koje su najviše zaintrigirale Karla i Petra s njima nastavljaju dan. Nova doza romantike preplavit će Kretu, a jedan spoj bit će posebno nabijen emocijama.

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
Foto: Rtl

„Htio sam da provedemo vrijeme intimnije, da budemo zajedno“, poručit će svojoj odabranici Savršeni.

„O ovome sam sanjala kao djevojčica, a sad sam to napokon doživjela“, uzvratit će ona, „Želim ostati, zapiši to negdje.“

U vili, ostatak djevojaka jedva je čekao detalje sa spojeva, no neki su itekako odlučili analizirati situaciju.

„Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno“, poručit će.

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
Foto: Rtl

O kome je riječ, kako su prošli spojevi i je li netko oduševio dovoljno da već dobije svoju novu ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:Superbowl spektakl u Santa Clari između Patriotsa i Seahawksa

Gospodin Savršeni 2026VoyoGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx