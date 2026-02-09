Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'

Tijekom novog jutra u vili najglasnije se razgovaralo samo o jednoj temi – dvije djevojke na prošloj su ceremoniji dobile veliku priliku, a obje su se složile da će je itekako pokušati iskoristiti.

Mišljenja je mnogo, neke dame smatraju da je to nezasluženo, dok neke poručuju da se ne boje konkurencije, a neke ne skrivaju kako su u strahu da će upravo one izvući deblji kraj.

Foto: Rtl

„Čuvam svog asa u rukavu“, poručuje jedna djevojka na kojoj je velika odluka.

U vilu stižu dva pisma, po jedno za svaki tim – vrijeme je za grupne spojeve. Tri „sretnice“ iz svakog tima dan će provesti s Karlom ili Petrom. Neočekivane aktivnosti na plaži djevojke će dijelom zbuniti, no neće se predavati: „Baš me malo uhvatio strah.“

„Priželjkivala sam si nešto ozbiljnije, malo mi je prejednostavno“, jedna dama pokazat će i dozu nezadovoljstva kad vidi mjesto na kojem će se odviti spoj.

Foto: Rtl

Dobri odnosi među damama bit će itekako vidljivi, no kad ugledaju svoje Savršene, proradit će emocije i natjecateljski duh.

„Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim“, reći će jedna djevojka i prva se izboriti za vrijeme nasamo sa svojim Savršenim.

Razgovori o obitelji, budućnosti, samoći, ljubavi, pa čak i iskrene suze, obilježili su spojeve, no dvije dame koje su najviše zaintrigirale Karla i Petra s njima nastavljaju dan. Nova doza romantike preplavit će Kretu, a jedan spoj bit će posebno nabijen emocijama.

Foto: Rtl

„Htio sam da provedemo vrijeme intimnije, da budemo zajedno“, poručit će svojoj odabranici Savršeni.

„O ovome sam sanjala kao djevojčica, a sad sam to napokon doživjela“, uzvratit će ona, „Želim ostati, zapiši to negdje.“

U vili, ostatak djevojaka jedva je čekao detalje sa spojeva, no neki su itekako odlučili analizirati situaciju.

„Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno“, poručit će.

Foto: Rtl

O kome je riječ, kako su prošli spojevi i je li netko oduševio dovoljno da već dobije svoju novu ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

