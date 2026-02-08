Real se mučio, ali došao do pobjede koja ih drži na korak do Barcelone

U susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Valenciu sa 2-0 približivši se vodećoj Barceloni na bod zaostatka.

"Kraljevski klub" je poveo u 65. minuti kada se Alvaro Carreras suviše lako "prošetao" kroz domaću obranu pogodivši za vodstvo gostiju.

Domaćin je u 73. minuti bio blizu izjednačenja. Filip Ugrinić je ubacio s desne strane do Lucasa Beltrana koji je odmah pucao. međutim, nije imao sreće, pogodio je lijevu stativu.

Točku na "I" Real je stavio u sudačkoj nadoknadi kada je Kylian Mbappe "pospremio" asistenciju Brahima Diaza za 2-0. Bio je to njegov 23. ligaški gol ove sezone. Napadač Mallorce Vedat Muriqi je drugi sa 15 golova, Ferran Torres iz Barcelone je postigao 12 golova, a na četvrtom mjestu ljestvice strijelaca je Ante Budimir, koji je u dresu Osasune zabio 11 golova.

Betis prva momčad koja je pobijedila na Metropolitanu

Za iznenađenje kola pobrinuo se Real Betis porazivši Atletico Madrid na Metropolitanu sa 1-0. Zanimljivo, ova dva kluba su igrala prije tri dana u Sevilli u četvrtfinalu Kupa kralja, a Atletico je slavio s uvjerljivih 5-0.

Betis je uzvratio u prvenstvu, a pogodak odluke zabio je Antony u 29. minuti utakmice. Time su postali prva momčad koja je pobijedila na Atleticovom stadionu u La Ligi ove sezone.

Domaćin je u posljednjim trenucima prvog dijela zatresao mrežu, međutim gol Ademola Lokmana je poništen zbog zaleđa. Atleticu je poništen i gol Diaga llorentea u 74. minuti zbog zaleđa.

Athletic Bilbao je pobijedio Levante sa 4-2, Getafe je na gostovanju porazio Alaves sa 2-0, dok su Sevilla i Girona remizirali 1-1.

Jedan od ključnih trenutaka na San Mamesu dogodio se u 17. minuti kada je Levante ostao bez isključenog Alana Matturra koji je kao posljednji igrač obrane oborio Inakija Williamsa.

S igračem više baskijski sastav je do kraja poluvremena zabio dva gola, a oba je postigao Gorka Guruzeta (29, 34). Smanjio je Unai Elgezabal u 81. minuti, no pet minuta kasnije Nico Serrano je zabio za 3-1. Jon Olasagasti je u četvrtoj minuti nadoknade vratio nadu gostima, ali je u devetoj minuti nadoknade Robert Navarro zabio za konačnih 4-2.

Tri boda je osvojio i Getafe 2-0 gostujućom pobjedom protiv Alavesa. Strijelci su bili Luis Vazquez (53) i Mauro Arambarri (72-11m).

Sevilla i Girona su odigrale 1-1. Gosti su poveli u 2. minuti golom Thomasa Lemara, a izjednačio je u sudačkoj nadoknadi Kike Salas. Girona je u osmoj minuti nadoknade mogla do pobjede, no Christian Stuani nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je obranio Odysseas Vlachodimos.

Na ljestvici vodi Barcelona sa 58 bodova, Real Madrida kojeg večeras čeka gostovanje u Valenciji.

