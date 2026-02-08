FREEMAIL
PREMIER LIGA /

Nevjerojatan derbi u Engleskoj: Liverpool vodio do 84. pa sve prosuo

Nevjerojatan derbi u Engleskoj: Liverpool vodio do 84. pa sve prosuo
Foto: Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia

Do izjednačenja je City stigao preko svog kapetana Bernarda Silve

8.2.2026.
19:54
Hina
Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia
Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na šest bodova zaostatka 2-1 gostujućom pobjedom protiv aktualnog prvaka Liverpoola u zadnjoj utakmici 25. kola engleskog prvenstva.

Liverpool je bio bolji suparnik većim tijekom susreta te je poveo golom Szoboszlaija (74) iz slobodnog udarca sa 30-ak metara. Gostujući vratar Donnarumma tom je prilikom grubo pogriješio postavivši samo dva igrača u živi zid, a Mađar je to iskoristio za rezantni udarac koji je prošao upravo onim mjestom gdje je trebao stajati treći igrač Cityja.

Do izjednačenja je City stigao preko svog kapetana Bernarda Silve (84), da bi kompletan preokret uslijedio u sudačkoj nadoknadi kada je Haaland (90+3-11m) iskoristio kazneni udarac nakon prekršaja Allisona na Nunesu.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja.

Drugi City sada ima 50 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a tri više od treće Aston Ville, dok je Liverpool ostao šesti sa 39 bodova.

Premier LigaManchester CityLiverpool
