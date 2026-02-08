Drama na tračnicama kod Osijeka: Iz zapaljenog vlaka evakuirano 100 putnika

U požaru putničkog vlaka, koji se u nedjelju u 20,15 sati dogodio na stajalištu Dopsin kod Osijeka, nije bilo ozlijeđenih, a saniralo ga je osoblje vlaka, izvijestili su u nedjelju iz HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP).

Iz tvrtke su priopćili kako je u stajalištu Dopsin došlo do zapaljenja na dizel-motornom vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek, a vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala.

Svi su okej, al sugeriram izbjegavajte Hžpp.

P.s nisam mislio da ću ikad u životu na to-do listu dodat iskakanje iz vlaka koji gori pic.twitter.com/czzcWCM1Dj — Spikic_bez_muda (@ProsjecniSpikic) February 8, 2026

Pored toga, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen.

Po putnike je u stajalište Dopsin upućen drugi vlak iz Osijeka, navode u HŽPP-u.

