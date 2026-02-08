FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSOBLJE BRZO REAGIRALO /

Drama na tračnicama kod Osijeka: Iz zapaljenog vlaka evakuirano 100 putnika

Drama na tračnicama kod Osijeka: Iz zapaljenog vlaka evakuirano 100 putnika
×
Foto: Screenshot/x Prosjecnispikic

U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen

8.2.2026.
23:31
Hina
Screenshot/x Prosjecnispikic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U požaru putničkog vlaka, koji se u nedjelju u 20,15 sati dogodio na stajalištu Dopsin kod Osijeka, nije bilo ozlijeđenih, a saniralo ga je osoblje vlaka, izvijestili su u nedjelju iz HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP).

Iz tvrtke su priopćili kako je u stajalištu Dopsin došlo do zapaljenja na dizel-motornom vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek, a vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala. 

Pored toga, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen.

Po putnike je u stajalište Dopsin upućen drugi vlak iz Osijeka, navode u HŽPP-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'

Hrvatske željezniceVlakPožarOsijek
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx