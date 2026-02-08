Drama na tračnicama kod Osijeka: Iz zapaljenog vlaka evakuirano 100 putnika
U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen
U požaru putničkog vlaka, koji se u nedjelju u 20,15 sati dogodio na stajalištu Dopsin kod Osijeka, nije bilo ozlijeđenih, a saniralo ga je osoblje vlaka, izvijestili su u nedjelju iz HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP).
Iz tvrtke su priopćili kako je u stajalištu Dopsin došlo do zapaljenja na dizel-motornom vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek, a vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala.
Pored toga, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen.
Po putnike je u stajalište Dopsin upućen drugi vlak iz Osijeka, navode u HŽPP-u.
