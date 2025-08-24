DOSTA JE BILO /

Norveška odriješila kesu, milijarde idu put Kijeva: Putinu bi mogao pasti mrak na oči

Norveška odriješila kesu, milijarde idu put Kijeva: Putinu bi mogao pasti mrak na oči
Foto: Profimedia

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara)

24.8.2025.
11:08
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara).

"Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane", rekao je premijer Jonas Gahr Store.

"Njemačka i Norveška blisko surađuju na pružanju potpore Ukrajini u njihovoj borbi za obranu zemlje i zaštite civilnog stanovništva od ruskih zračnih napada", dodao je.

Dvije zemlje financiraju dva sustava Patriot, uključujući projektile. Norveška će također pridonijeti nabavi protuzračnog radara od njemačkog proizvođača Hensoldt i sustava protuzračne obrane od Kongsberga.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?

NorveškaUkrajinaProtuzračna ObranaNjemačkaPatriot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOSTA JE BILO /
Norveška odriješila kesu, milijarde idu put Kijeva: Putinu bi mogao pasti mrak na oči