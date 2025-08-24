Avion iskrcao dio putnika prije leta: 'Pilot je rekao da moramo izaći zbog ekstremne vrućine'

Putnici su morali napustiti let British Airwaysa nakon što je ekstremna vrućina učinila avion preteškim za polijetanje.

Dvadeset putnika moralo je izaći iz zrakoplova koji je trebao poletjeti iz Firence prema zračnoj luci London City, kako bi se kompenzirala dodatna količina goriva koja je bila ukrcana, piše The Sun.

Izašlo 20 ljudi

BA Embraer ERJ-190 trebao je dodatno gorivo jer je morao raditi jače da bi postigao visinu krstarenja, budući da je temperatura od 35 stupnjeva u Italiji učinila zrak rjeđim.

Problem je pogoršala kratka pista u zračnoj luci Amerigo Vespucci u Firenci, duga samo 1560 metara, što je upola manje od glavne piste Gatwicka (3.315 metara).

Jedna britanska putnica na polupraznom letu 11. kolovoza ispričala je:

„Pilot je rekao da ljudi moraju izaći zbog ekstremne vrućine", ispričala je jedna britanska putnica na polupraznom letu 11. kolovoza. "Bilo je oko 35 stupnjeva i trebali su dodatno gorivo kako bi motor radio učinkovito. Posada je rekla da će morati iskrcati 36 ljudi, no na kraju ih je izašlo oko 20“, dodala je.

Ispričali se putnicima

British Airways se ispričao putnicima pogođenima ovom situacijom.

„Zbog posebnih uvjeta aerodroma i kratke piste, ekstremne temperature utječu na zračni tlak, pa se težina zrakoplova mora smanjiti. Žao nam je zbog neugodnosti. Naši timovi dali su sve od sebe da putnici što prije stignu na odredište“, rekao je glasnogovornik avio kompanije.

Stručnjak za zrakoplovstvo sa Sveučilišta u Readingu, dr. Jonny Williams, dodao je:

„Vrući ljetni dani, kada manji aerodromi moraju smanjiti težinu zrakoplova, postajat će sve češći. Uvjeti koji su se nekad događali jedan dan u ljeto mogli bi se do 2060-ih pojavljivati tri ili četiri puta tjedno. Putovanja u Španjolsku, Italiju ili Grčku mogla bi poskupjeti jer će letovi zbog klimatskih promjena prevoziti manje ljudi.“

POGLEDAJTE VIDEO Sudar dva aviona na pisti u SAD-u