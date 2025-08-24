Zaboravio ženu na odmorištu! Policija: 'Održala mu je kratko predavanje nakon ponovnog susreta'

Neimenovani Rumunj (39) stao je na odmorištu u nedjelju rano ujutro u Bavarskoj kako bi otišao na toalet, piše Fenix. Misleći da nitko drugi nije izašao iz automobila, nastavio je vožnju nakon što je obavio nuždu. Bio je uvjeren da njegova supruga spava na zadnjem sjedalu zajedno sa sinom (11).

Međutim, supruga je izašla iz automobila. Muškarac je shvatio da je nema tek 45 minuta kasnije kad je stao na benzinskoj postaji u Bad Cambergu.

Budući da je sin spavao, nije mu mogao pomoći. Muškarac je pretpostavio da je žena izašla u Bad Cambergu, pa je uzaludno pretraživao odmorište prije nego što je konačno nazvao policiju.

Supruga se već snašla

Situacija je ipak brzo riješena. Policija nadležna za autocestu iz Wiesbadena uspjela je "preko zaobilaznih puteva", kako stoji u priopćenju, uspostaviti kontakt sa ženom.

Ispostavilo se da je ona, kad se vratila iz toaleta i ostala sama na odmorištu, potražila pomoć od rumunjskog vozača autobusa. On joj je ponudio telefon i mjesto u svom autobusu, pa se žena u tom trenutku već nalazila u blizini Hanaúa, oko 70 kilometara dalje.

Zahvaljujući koordiniranoj akciji policije i pomoći vozača autobusa, obitelj se naposljetku ponovno ujedinila.

Ipak, nije prošlo bez posljedica – prema policijskom izvještaju, muž je morao saslušati "kratko predavanje“ svoje supruge prije nego što su nastavili putovanje kući.

Ovo nije prvi slučaj

Podsjetimo, neimenovani razvedeni otac iz Francuske proveo je prošli vikend sa svojim kćerima u dobi od osam i 10 godina u Italiji. Na povratku kući u prošlu nedjelju kratko je stao na odmorištu Paganella Est kraj Trenta. Kćeri su još spavale na zadnjem sjedištu.

Dok je otac pio kavu, djevojčice su neprimijećeno izašle iz automobila, a nakon što se otac vratio u automobil, nastavio je vožnju bez da je pogledao na zadnje sjedalo.

Dok je otac vozio prema sjeveru, djelatnici odmorišta primijetili su dvije djevojčice kako zbunjeno lutaju po odmorištu. Iako nisu govorile talijanski, znale su napamet očev broj mobitela.

Otac je već prošao 100 kilometara i stigao do Brennera kada ga je nazvala policija.

Obaviještena je i majka, koja je također boravila na odmoru u Italiji. Nakon otprilike četiri sata, stigla je na odmorište, gdje su joj djeca sigurno predana.

