Djevojka (17) na smrt izbodena u Amsterdamu, vlasti kriju podrijetlo napadača: 'Ovo je sramota'

Amsterdam je potresla strašna tragedija. Sedamnaestogodišnja Lisa vraćala se kući električnim biciklom nakon večernjeg izlaska kada ju je, nedaleko od sportskog kompleksa Ajaxa, počeo pratiti muškarac. U strahu je pozvala policiju, no kada su službenici stigli, djevojka je već bila na smrt izbodena, donosi Bild.

Policija je odmah pokrenula potragu, a već iduće večeri specijalna jedinica uhitila je 22-godišnjeg osumnjičenika u jednom amsterdamskom prihvatilištu za tražitelje azila. Prema navodima, tereti ga se i za još dva napada na žene - jedno silovanje i jedan pokušaj seksualnog napada.

Tragičan događaj izazvao je veliki val ogorčenja u javnosti, osobito među ženama. Na društvenim mrežama traže sigurnije ulice i pravo da se noću mogu slobodno kretati gradom.

Gradonačelnica: 'Sramota za naše društvo'

„Tisuće žena s pravom traže da im se vrati njihova noć. Biciklirati do škole, izlaziti i uživati u Amsterdamu mora biti moguće bez straha. Ovo je sramota za naše društvo“, izjavila je gradonačelnica Femke Halsema na izvanrednoj konferenciji za novinare. Najavila je i strože mjere protiv mizoginije te svih oblika nasilja nad ženama.

Na konferenciji se oglasio i glavni državni odvjetnik René de Beukelaer, koji je slučaj nazvao „neopisivim gubitkom i boli“ te naglasio kako je nužno brzo rasvijetliti zločin. „Svakodnevno vidimo i čujemo koliko su građani pogođeni i uplašeni“, rekao je.

Osumnjičeni, čije podrijetlo vlasti zasad ne otkrivaju, u ponedjeljak bi trebao biti priveden istražnom sucu.

