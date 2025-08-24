Djevojka (17) na smrt izbodena u Amsterdamu, vlasti kriju podrijetlo napadača: 'Ovo je sramota'
Policija je odmah pokrenula istragu, a već iduće večeri specijalna jedinica uhitila je 22-godišnjeg osumnjičenika u jednom prihvatilištu za tražitelje azila
Amsterdam je potresla strašna tragedija. Sedamnaestogodišnja Lisa vraćala se kući električnim biciklom nakon večernjeg izlaska kada ju je, nedaleko od sportskog kompleksa Ajaxa, počeo pratiti muškarac. U strahu je pozvala policiju, no kada su službenici stigli, djevojka je već bila na smrt izbodena, donosi Bild.
Policija je odmah pokrenula potragu, a već iduće večeri specijalna jedinica uhitila je 22-godišnjeg osumnjičenika u jednom amsterdamskom prihvatilištu za tražitelje azila. Prema navodima, tereti ga se i za još dva napada na žene - jedno silovanje i jedan pokušaj seksualnog napada.
Tragičan događaj izazvao je veliki val ogorčenja u javnosti, osobito među ženama. Na društvenim mrežama traže sigurnije ulice i pravo da se noću mogu slobodno kretati gradom.
Gradonačelnica: 'Sramota za naše društvo'
„Tisuće žena s pravom traže da im se vrati njihova noć. Biciklirati do škole, izlaziti i uživati u Amsterdamu mora biti moguće bez straha. Ovo je sramota za naše društvo“, izjavila je gradonačelnica Femke Halsema na izvanrednoj konferenciji za novinare. Najavila je i strože mjere protiv mizoginije te svih oblika nasilja nad ženama.
Na konferenciji se oglasio i glavni državni odvjetnik René de Beukelaer, koji je slučaj nazvao „neopisivim gubitkom i boli“ te naglasio kako je nužno brzo rasvijetliti zločin. „Svakodnevno vidimo i čujemo koliko su građani pogođeni i uplašeni“, rekao je.
Osumnjičeni, čije podrijetlo vlasti zasad ne otkrivaju, u ponedjeljak bi trebao biti priveden istražnom sucu.
