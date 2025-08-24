Cure detalji brutalnog obračuna u Njemačkoj: Razbijao Hrvata o prozor vlaka, završio je u jarku

Policija iz njemačkog grada Kaiserslauterna primila je dojavu o fizičkom sukobu na željezničkoj postaji Wörth. Incident se dogodio u petak, 15. kolovoza oko 18:15 sati, a patrola iz policijske postaje odmah je upućena na mjesto događaja.

Kad su policajci stigli, sudionici sukoba više nisu bili prisutni. Prema izjavama svjedoka, za sada nepoznati muškarac je napao drugog putnika, gušio ga i pritisnuo ga uz parkirani vlak S-Bahn. Napadnuti muškarac je tom prilikom udario glavom o prozor i zatim pao u prostor između vlaka i perona, piše Fenix magazin.

Nakon toga su napadač i još jedan muškarac pomogli žrtvi da se vrati na peron. Ipak, napadač je ubrzo pobjegao pješice, dok je ozlijeđeni muškarac također napustio željezničku postaju.

Sve je snimljeno

Policija je zahvaljujući svjedokinji, koja je cijeli incident snimila, zaplijenila videozapis napada. U daljnjoj potrazi, policija je pronašla žrtvu na obližnjem dječjem igralištu. Riječ je o 47-godišnjem hrvatskom državljanina koji je krvario na zatiljku i licu. Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu.

Brza potraga za napadačem zasad nije dala rezultata. Pokrenuta je istraga zbog tjelesne ozljede protiv nepoznatog počinitelja. Savezna policija moli sve koji su svjedočili incidentu ili imaju korisne informacije o napadaču da se jave na broj 0631/340 73-0 ili putem e-pošte na bpoli.kaiserlautern@polizei.bund.de.

