Otac zaboravio kćeri na odmorištu: Bezbrižno vozio 100 kilometara misleći da otraga spavaju

Neimenovani razvedeni otac iz Francuske proveo je vikend sa svojim kćerima u dobi od osam i 10 godina u Italiji. Na povratku kući kratko je stao na odmorištu Paganella Est kraj Trenta kako bi se odmorio. Kćeri su još spavale na zadnjem sjedištu, piše Fenix.

Dok je otac pio kavu, djevojčice su neprimijećeno izašle iz automobila, a nakon što se otac vratio u automobil, nastavio je vožnju bez da je pogledao na zadnje sjedalo.

Dok je otac vozio prema sjeveru, djelatnici odmorišta primijetili su dvije djevojčice kako zbunjeno lutaju po odmorištu.

Policajci su se igrali s djevojčicama

Nisu govorile talijanski, ali su srećom znale očev broj mobitela napamet. Osoblje je odmah obavijestilo prometnu policiju.

Prošao je već 100 kilometara i stigao do Brennera kada ga je nazvala policija.

Dok se otac vraćao, policajci su se pobrinuli za djevojčice. Prema policijskom priopćenju, "djevojčice su bile mirne i zabavljale su se uz razne aktivnosti“.

Policija je o incidentu obavijestila i državno odvjetništvo te sud za maloljetnike u Trentu.

Obaviještena je i majka, koja je također boravila na odmoru u Italiji. Nakon otprilike četiri sata, stigla je na odmorište, gdje su joj djeca sigurno predana.

