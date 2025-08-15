Riječanin Marco nestao u Boliviji: 'Na prsima ima tetovažu svoje kćeri'

Riječanin Marco Skerbec prošli petak nestao je u Boliviji.

Na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba navodi se da je riječ o muškarcu kestenjaste kose i ovalnog lica koji na tijelu ima nekoliko tetovaža - sidro na lijevom ramenu, tetovažu kćeri na prsima te tetovažu na glagoljici na desnoj podlaktici.

Već neko vrijeme boravi u Boliviji, iako ima prebivalište u Rijeci, a nestanak se vodi u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.

Policija građane mole da u slučaju da posjeduju informacije o Marcu nazovu najbližu policijsku postaju ili broj 192. "Informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", ističu iz policije.

