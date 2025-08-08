Baka Viktorija nestala u Dubravi, obitelj moli za bilo kakav trag: 'Unuka je shvatila da je nema'

Obitelj i policija danima tragaju za Viktorijom Junković (81) koja je 27. srpnja nestala iz obiteljskog doma u zagrebačkoj Donjoj Dubravi.

Starica visoka 150 centimetara, sijede boje kose, plavih očiju i jače tjelesne građe udaljila se sa svoje adrese i od tada joj se gubi svaki trag.

Obitelj je očajna

U razgovoru za Danas.hr, Siniša Zadjelović, jedan od članova obitelji, zamolio je građane za pomoć i istaknuo da postoji šansa da je Viktorija dezorijentirana. "Očajni smo, poduzeli smo sve što je u našoj moći kako bismo je pronašli", govori nam Zadjelović.

Nažalost, ni 12 dana nakon nestanka gotovo da nemaju tragova, ideja ni indicija gdje bi 81-godišnjakinja mogla biti. "Prekopali smo sve zagrebačke bolnice, psihijatrije, Caritasovo prihvatilište za beskućnike i ono u Kosnici. Kontaktirali smo i Crveni križ. S obzirom na to da je rodom iz Našica, zvali smo i tamošnju policiju", priča Zadjelović.

Unuka shvatila da je nestala

Naš sugovornik ističe da Viktorija nikad ranije nije nestajala te da je uvijek bila pod nadzorom. "Iz kuće gotovo uopće nije izlazila jer relativno teško hoda. Problem joj je bio otići i na frizuru kod kvartovskog frizera", priča Zadjelović i dodaje da bi obično popis za dućan davala članovima obitelji koji bi potom umjesto nje obavili šoping.

Upravo je starija unuka i primijetila nestanak. "Kupila joj je kruh i mlijeko pa je otišla na posao. Drugi dan je vidjela da su ključevi i 20 eura ostali na stepenicama. Viktorije nije bilo", govori nam Zadjelović.

"Zahvaljujemo svima na dosadašnjoj pomoći", dodao je Zadjelović i zamolio sve koji imaju neke informacije ili vide staricu da se jave u najbližu policijsku postaju ili pozovu broj 192.

