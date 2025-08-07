Goranu se izgubio svaki trag kod Požege, policija moli za pomoć

Policija moli za pomoć u pronalasku 42-godišnjeg Gorana Vukajlića, kojem se u srijedu izgubio svaki trag u Novoj Ljeskovici kod Požege.

Visok je 173 centimetra, ima smeđe oči i kosu kestenjaste boje. Nestao je u srijedu kada se udaljio u nepoznatom pravcu a adrese boravišta.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", apeliraju iz policije.

